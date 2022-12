Policjanci z Ursynowa zatrzymali 19-latka, który uderzył pracownika sklepu, ukradł pieniądze z kasy i papierosy - poinformowała we wtorek asp. Iwona Kijowska z Komendy Rejonowej Policji II. Mężczyzna usłyszał zarzut rozboju.

Policjantka przekazała, że do rozboju doszło w sklepie spożywczym przy ul. Romera. Wszedł tam młody mężczyzna, który uderzył ręką w twarz pracownika sklepu, a gdy ten stracił przytomność otworzył kasę, zabrał gotówkę w kwocie 1 tys. zł oraz papierosy o wartości ponad 400 zł, a następnie uciekł.

"Sprawą zajęli się kryminalni z ursynowskiego komisariatu, którzy intensywnie pracowali nad ustaleniem tożsamości sprawcy rozboju i jego zatrzymaniem" - przekazała asp. Iwona Kijowska.

W końcu funkcjonariusze dotarli do jednego z mieszkań na warszawskim Wawrze, w którym ukrywał się 19-latek. W trakcie zatrzymania młodego mężczyzny okazało się, że zgodnie z postanowieniem wydanym przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Mokotów był on poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu.

19-latek usłyszał zarzut rozboju, do którego przyznał się. Grozi mu do 12 lat więzienia.