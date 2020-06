Warszawa wypłaciła ponad 342 mln zł wsparcia dla przedsiębiorców

Warszawa wypłaciła już ponad 342 mln zł wsparcia dla przedsiębiorców; do tej pory w ramach tarczy antykryzysowej wpłynęło ponad 136 tys. wniosków, rozpatrzyliśmy ponad 66 tys. wniosków, co stanowi ponad 48 proc. - poinformował we wtorek warszawski ratusz.