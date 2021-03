Warszawskie śniadanie wielkanocne z dostawą do domu

Wielkanoc na Zanzibarze i Dominikanie. Polacy wyruszają do hoteli

Miasto chce w ten sposób dotrzeć z tradycyjnym świątecznym śniadaniem, a także drobnymi upominkami, do osób starszych, samotnych, znajdujących się w trudnej sytuacji.

"Przed nami kolejne Święta, które przyjdzie nam spędzić w cieniu epidemii" - powiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. "Bądźmy myślami ze sobą nawzajem, skorzystajmy z telefonu czy komunikatorów, aby złożyć bliskim życzenia" - zaapelował. "To będzie wyraz szczerej miłości i troski o nich, a także sprawi, że szybciej będzie normalnie" - dodał.

"Pandemia pokazała nam jak ważna jest solidarność społeczna i że wśród nas jest wiele osób, które chcą pomagać innym" - powiedziała z kolei zastępczyni prezydenta Warszawy Aldona Machnowska-Góra. Podkreśliła przy tym, że zawsze możemy liczyć na warszawskich wolontariuszy. "Zachęcamy ich więc, by również w tym roku pokazali swe dobre serce i ponownie pomogli osobom samotnym i potrzebującym. Nie możemy świętować razem, postarajmy się więc, by nikomu z potrzebujących nie zabrakło świątecznych potraw" - dodała Machnowska-Góra.

Zgłoszenia od osób, które potrzebują świątecznej paczki, przyjmowane są od 22 do 31 marca w godzinach od 9.00 do 17.00 pod numerem telefonu 517 989 649.

Miasto zachęca również wolontariuszy do pomocy przy organizowaniu akcji. "Jeśli chcesz pomóc, dysponujesz wolnym czasem i możesz podarować go innym, zgłoś się do współorganizacji akcji" - zaapelował stołeczny ratusz.

"Potrzebujemy około 100 wolontariuszy do pakowania i 300 do rozwożenia paczek. Zapisy trwają" - podało miasto.

Zgłoszenia do wolontariatu można dokonać poprzez stronę Ochotnicy Warszawscy. Potrzebna jest pomoc przy: kompletowaniu i pakowaniu paczek świątecznych (dotyczy osób, które mają ukończone minimum 14 lat); oraz dostarczaniu paczek pod wskazane adresy 4 kwietnia (poszukiwane są osoby z własnym środkiem transportu).

Można również wesprzeć akcję poprzez przekazanie produktów lub propozycję innej formy pomocy - wysyłając maila na adres: fwmwarszawa@gmail.com.

Paczki dla mieszkańców wolontariusze będą dostarczać w Niedzielę Wielkanocną - 4 kwietnia o poranku. Znajdzie się w nich tradycyjne śniadanie: biały barszcz lub żurek, 2 jajka na twardo w zabarwionych skorupkach, porcja wędlin oraz ciasta, życzenia dla mieszkańców, słodycze oraz drobne upominki.