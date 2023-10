Biznes i technologie

Wartość kontraktu na budowę elektrowni w Ostrołęce wzrosła do ok. 2,85 mld zł

Autor: PAP

Data: 03-10-2023, 18:49

Szacunkowe wynagrodzenie generalnego wykonawcy z tytułu realizacji projektu budowy elektrowni gazowo-parowej w Ostrołęce wzrośnie z ok. 2,5 mld zł netto do ok. 2,85 mld zł netto - poinformowała Energa we wtorkowym komunikacie.