Ważna zmiana w Zarządzie GLS Poland

GLS uruchomił portal do zwrotów paczek

Bezpośrednio przed dołączeniem do GLS Poland Tomek Zwiercan przez 20 lat pracował w duńskiej firmie A.P. Moller-Maersk, będącej jednym z największych na świecie integratorów logistycznych. Przez ostatnie 4 lata pełnił w niej funkcję dyrektora zarządzającego na Polskę, Czechy, Słowację i Węgry.

Działając w branży TSL, zyskał ogromne doświadczenie w sprzedaży międzynarodowej i krajowej, operacjach, finansach, projektach rozwojowych i zarządzaniu. Teraz został nowym członkiem Zarządu GLS Poland, a wcześniej objął stanowisko dyrektora zarządzającego firmy.

– Jestem dumny, że mam okazję dołączyć do organizacji, dla której najwyższa jakość usług, orientacja na klienta, uważne wsłuchiwanie się w realne potrzeby rynku i dążenie do pozycji lidera stanowią wartości nadrzędne. Podzielam tę optykę i cieszę się na współpracę z profesjonalistami wysokiej klasy w branży KEP. Równocześnie jestem podekscytowany nowym wyzwaniem zawodowym i liczę na to, że wykorzystam swoje doświadczenie, wspierając dalszy rozwój GLS Poland – mówi Tomek Zwiercan, nowy dyrektor zarządzający GLS Poland.

Zgodnie ze strategią rozwoju, firma konsekwentnie wzmacnia swój potencjał w kluczowych obszarach. Sukcesywnie wzbogaca zakres usług, idąc w kierunku rozwiązań coraz bardziej elastycznych i spersonalizowanych na tzw. ostatniej mili. W ostatnim czasie wprowadziła szereg rozwiązań dopasowanych do charakterystyki segmentu B2C.

Firma kurierska intensywnie poszerza również sieć punktów nadania i odbioru Szybka Paczka/ParcelShop, których w całym kraju działa już ponad 1500. Systematycznie rozbudowuje także swoją infrastrukturę bazową, dostosowując jej przepustowość do stale rosnącego wolumenu przesyłek zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Wprowadza również kolejne rozwiązania cyfrowe, umożliwiające optymalizację procesów logistycznych. Najnowszym przykładem jest narzędzie do planowania tras kurierskich oparte na precyzyjnych współrzędnych geograficznych.

– Jestem przekonany, że kluczem do dalszego wzmacniania rynkowej pozycji GLS jest elastyczność w działaniu oraz wprowadzanie kolejnych innowacyjnych rozwiązań i usług. Zależy nam również na budowaniu partnerskich i długofalowych relacji z klientami. Z tymi celami współgra również inwestowanie w rozwój pracowników naszej firmy i dbanie o komfort ich pracy. Cieszę się, że w GLS mam okazję współkształtować i realizować kompleksową oraz bardzo nowoczesną strategię rozwoju. Z uwagi na rozkwit e-commerce branża KEP ma przed sobą niezwykle ciekawe perspektywy, a równocześnie szereg interesujących wyzwań – podkreśla Tomek Zwiercan.

Grupa GLS to jeden z liderów jakości w europejskiej logistyce przesyłek. Cała sieć operatora, za pośrednictwem spółek-córek oraz partnerów transportowych, obejmuje 40 krajów, w tym USA i Kanadę.