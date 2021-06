Wdrożenia strategii Przemysłu 4.0 nie odbywa się w próżni

Przedsiębiorstwa wciąż cierpią na niską wydajność produkcji, słabe wykorzystanie zasobów oraz organizację pracy. Stawiają te zmiany na pierwszym miejscu idąc w kierunku przemysłu 4.0. Ale cała paleta zmian technologicznych, organizacyjnych, komunikacyjnych i kadrowych wymagana dla wdrożenia strategii 4.0 nie odbywa się w próżni - zauważa Andrzej Wojciechowicz, ekspert Komisji Europejskiej.

W jego opinii, wymaga łatwo dostępnych, otwartych technologii i innowacyjnego ich wdrażania w usieciowionym środowisku lokalnym, wewnętrznym i rynkowym. - Dla realizacji tego celu potrzebujemy kadry cyber specjalistów, innowatorów i spójnego środowiska sieciowego, a tego brakuje. Łatwiej wdrażać to w dużych przedsiębiorstwach o adekwatnych zasobach finansowych i osobowych. Przed większym wyzwaniem stają małe firmy, a największą pracę do wykonania mają zintegrowane grupy producenckie. Aby dojść do odpowiedniego poziomu usieciowienia i wymiany danych, żeby produkować bardziej ekonomicznie i szybciej reagować na indywidualne potrzeby klientów trzeba funkcjonować w jednolitym środowisku sieciowym. Tu znakomita większość naszych grup producenckich stoi na początku drogi - ocenia Andrzej Wojciechowicz.

Samodzielne działanie

Następny krok integracji z rynkiem to możliwość samodzielnej modyfikacji działania linii produkcyjnych na podstawie poleceń programów włączających moduły potrzebne do wykonania zamówienia. Modułowa struktura środków produkcji jest niezbędna dla realizacji tego celu. I tu znów stoimy na początku drogi. Większość zakładów to monokulturowe systemy produkcyjne, które wymagają długotrwałego procesu przezbrajania. Rozwiązaniem jest wspomniana struktura grupy producenckiej, w której każdy zakład ma określoną i ściśle sparametryzowaną specyfikację produkcyjną. A więc ponownie funkcjonowanie w dobrze zaprojektowanej sieci. To niezbędne ogniwa łańcucha sieci tworzącej wartości dodane.

Przewagi konkurencyjne

- Jaki z tego wniosek, tylko ci producenci, którzy już teraz przygotują się na tworzenie sytemu 4.0, będą mogli integrować się w sieci wartości i w dalszej perspektywie utrzymać klientów oraz dostawców. Nasze firmy pragmatycznie wdrażające od początku małymi krokami usieciowienie, uczą się nowych technologii i wywierają wpływ na kształtowanie sieci integracyjnej - mówi ekspert.

- W ten sposób budują stopniowo przewagi konkurencyjne i zabezpieczają przyszłość na powoli tworzącym się rynku 4.0. Aby wejść w tą sieć inteligencji rozproszonej, charakterystycznej dla przemysłu 4.0, przedsiębiorstwa muszą bazować na otwartych standardach w obszarach komunikacji i oprogramowania. To zapewni w przyszłości elastyczność w budowaniu nowych modeli biznesowych - uważa Andrzej Wojciechowicz.