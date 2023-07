Biznes i technologie

Wdrożenie systemu kaucyjnego zaplanowane jest na 2025 rok - trzeba się dobrze przygotować

Autor: opr. RW

Data: 14-07-2023, 17:28

Warto zapamiętać datę 13 lipca – to ważny dzień dla starań o ochronę polskiego środowiska i zapewnienia naszemu krajowi bezpieczeństwa surowcowego. Wczoraj polski sejm zagłosował za przyjęciem ustawy implementującej w Polsce system kaucyjny. To oczywiście jeszcze nie koniec ścieżki legislacyjnej, ale kolejny, bardzo znaczący krok do przodu.

Wdrożenie systemu kaucyjnego zaplanowane jest na 2025 rok - trzeba się dobrze przygotować /fot. Pixabay