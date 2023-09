Biznes i technologie

We IX we wszystkich obszarach gospodarki oceny koniunktury niższe lub zbliżone do ub. miesiąca - GUS

Autor: PAP

Data: 22-09-2023, 10:05

We wrześniu we wszystkich obszarach gospodarki wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie niższym lub zbliżonym do sierpniowego - podał Główny Urząd Statystyczny.