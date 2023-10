We Wrocławiu powstaną trzy Regionalne Centra Medycyny Cyfrowej. W środę wręczono symboliczne czeki na ich realizację, w sumie opiewające na 87 mln zł. Projekt finansowany jest przez Agencję Badań Medycznych i w całym kraju ma być takich centrów osiemnaście.

Najwyżej w konkursie Agencji Badań Medycznych oceniono projekt Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, który będzie tworzyć Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej wspólnie w konsorcjum z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 27,7 mln zł.

Dwa inne centra we Wrocławiu otrzymały dofinansowanie w kwotach powyżej 29 mln zł. Pierwsze z nich utworzy 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, a drugie Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu.

Podczas wręczania symbolicznych czeków na tworzenie tych trzech centrów we Wrocławiu wiceminister zdrowia Marcin Martyniak podkreślił, że utworzenie centrów daje możliwość zbierania danych, dzięki czemu będzie tworzony efekt synergii w opiece zdrowotnej.

"Efekt synergii będzie potęgował możliwości analityczne nie tylko Agencji Badań Medycznych, ale również Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i pozwalał na jeszcze bardziej racjonalne podejmowanie decyzji w zakresie finansowania świadczeń medycznych, w zakresie opieki nad pacjentem, w zakresie polepszania jakości świadczeń i usług medycznych" - powiedział wiceminister.

Dodał, że tworzenie centrów medycyny cyfrowej to kolejny krok w budowaniu rozwoju obszaru badań klinicznych w Polsce. "Tego naprawdę życzymy sobie jako kolejnego etapu w rozwoju medycyny" - powiedział wiceminister.

Prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. Radosław Sierpiński poinformował, że na utworzenie 18 centrów medycyny cyfrowej w całej Polsce zostanie przekazanych pół miliarda złotych.

"Centra medycyny cyfrowej to nieprawdopodobny postęp technologiczny, jeżeli chodzi o tworzenie wysokospecjalistycznych zespołów zajmujących się analizą danych. To tutaj w takich centrach będzie tak naprawdę mózg uczelni czy mózg szpitala. To tutaj będzie biobank, to tutaj będą tworzone rozwiązania w zakresie medycyny personalizowanej i najnowocześniejszych terapii, bo z tym teraz na świecie się borykamy. I co ważne, te interdyscyplinarne, naukowe zespoły, które powstaną, będą mogły tworzyć naukę na najlepszym poziomie" - powiedział Sierpiński.

Ocenił, że utworzenie trzech centrów na Dolnym Śląsku świadczy o potencjale regionu, o tym że można tutaj "robić świetną naukę i na najwyższym poziomie leczyć pacjentów onkologicznych, kardiologicznych, a dolnośląskie ośrodki - takie jak Uniwersytet Medyczny czy Dolnośląskie Centrum Onkologii - stają się referencyjnymi w skali kraju".

"Wspieramy te działania. W ciągu ostatnich kilku lat Agencja Badań Medycznych przekazała nad 3 mld zł na rozwój innowacyjnych terapii, na utworzenie sieci centrów wsparcia badań klinicznych. Teraz kolejne pół miliarda na utworzeniu osiemnastu takich centrów. (…) A co najważniejsze, że te nowoczesne centra będą mogły świadczyć usługi dla pacjentów" - powiedział Sierpiński.

"Cieszę się, że również na tym polu naukowym, poza bezprecedensowym wzrostem nakładów na ochronę zdrowia i wielkim inwestycjom rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego, możemy również wspierać to pole naukowe, pole innowacyjne, pole nowoczesnych terapii" - powiedział Sierpiński.

Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. Piotr Ponikowski podkreślił, że utworzenie centrum to milowym krok w rozwoju nauk medycznych, ale też milowym krok w integrowaniu nauk medycznych z kliniką.

"Wniosek, który wygrał, czyli wniosek naszego Uniwersytetu Medycznego te elementy łączy. Po pierwsze interdyscyplinarność. Druga rzecz to cyfryzacja w medycynie. I tutaj istotny jest potencjał Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i pierwszego certyfikowanego biobanku, który jest elementem tego projektu. To niesłychanie ważne, nie ma przed tym ucieczki i mówię to z pełnym przekonaniem" - powiedział rektor.

Wicemarszałek woj. dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski podkreślił, że to tworzenie trzech centrów nie są jedynymi inwestycjami w ochronie zdrowia na Dolnym Śląska. Przypomniał budowę nowego szpitala onkologicznego, niedawne podpisanie umowy na budowę centrum pediatrycznego przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym oraz ubiegłoroczne przyznanie kilkudziesięciu mln zł na remonty szpitalnych oddziałów ratunkowych.

"Z mojej strony podziękowanie na ręce pana ministra, za to że te pieniądze w budżecie są. I są to pieniądze, których do tej pory nie było. Nie było ich w takiej skali, w jakiej są one obecnie" - podsumował wicemarszałek.