We współpracy nauki z biznesem najsłabszym ogniwem jest komercjalizacja wyników badań

UPWr jest liderem pod względem liczby patentów, ale nie przekłada się to na liczbę wdrożeń. W Polsce o wynalazku firmy dowiadują się, gdy już zostanie opatentowany i wtedy jest duży opór przed wdrożeniem go. Gdyby współpracować na znacznie wcześniejszym etapie - to liczenie i kosztów, i zysków, a niewykluczone że i szczegóły wynalazku - wyglądałyby zupełnie inaczej. Rynek nie jest jeszcze gotowy, żeby przeprowadzić komercjalizację w sposób właściwy – tak by patent od początku był wspólną sprawą przedsiębiorcy i naukowców, ale do tego potrzeba zaufania, a to w Polsce produkt bardzo deficytowy. Staramy się to zmieniać, także zmieniając własne podejście: z mówienia biznesowi co i jak powinien robić, na słuchanie czego rzeczywiście potrzebuje.

- Uczelnia zresztą współpracując z dużymi podmiotami jak KGHM Polska Miedź SA, Henkel, Hasko-Lek, Cargill, Grupa Maspex, SKOTAN SA, ale też ze średnimi i małymi firmami, komercjalizując powstałe na UPWr technologie i know-how, także zyskuje wiedzę i doświadczenia. To powoduje, że nasza oferta dla przedsiębiorców też się zmienia: magisteria i doktoraty wdrożeniowe mają przede wszystkim podnosić kompetencje (a nie pensje) pracowników firm, wspólne projekty badawczo-wdrożeniowe – rozwiązywać problemy i budować przewagi rynkowe. Stopniowo udostępniamy dla potrzeb sektora nową infrastrukturę badawczo-wdrożeniową tzw. CIT (Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu), które budujemy kosztem przeszło 90 milionów złotych. Naukę uprawiamy w obrębie bardzo elastycznych i otwartych struktur jakimi są Wiodące Zespoły Badawcze. Jest więc z kim i gdzie współpracować - mówi Jarosław Bosy.

Zwraca uwagę, że najkorzystniejszym dla obu stron sposobem jest tworzenie wspólnych projektów i pozyskiwanie dla nich finansowania np. z NCN i NCBiR, ale także z funduszy zagranicznych. - Mamy z ostatnich lat dobre w tym zakresie osiągnięcia, przykładowo z pięciu międzynarodowych projektów naukowo-badawczych realizowanych w ramach programu Horyzont 2020, jeden – SynBio4Flav – uzyskał kwotę dofinansowania ponad 500 tys. euro, drugi – Gathers, najlepiej oceniony projekt w Europie – ponad 800 tys. euro – mówi rektor Bosy.