Biznes i technologie

We wtorek ceny gazu w Europie poszły w górę

Autor: PAP

Data: 08-08-2023, 17:49

We wtorek po godz. 17.30 ceny gazu w Europie zwyżkowały. W holenderskim hubie TTF gaz z dostawą we wrześniu kosztował prawie 30,6 euro za MWh, czyli o blisko 0,3 proc. więcej niż na otwarciu. Gaz w kontraktach październikowych drożał o niespełna 0,5 proc., do 34,65 euro za MWh.