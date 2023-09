Rząd ma się zająć we wtorek projektem rozporządzenia, które zakłada wydłużenie do 6 października terminów naborów w dwóch programach dotyczących skupu kukurydzy - w tym tej mokrej - wynika z porządku obrad Rady Ministrów opublikowanego na stronach KPRM.

Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Projektowane przepisy zakładają m.in., że do 6 października br. przedłużony zostanie nabór wniosków o pomoc dla producentów rolnych, którzy w 2022 r. lub w 2023 r. co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za sprzedaną kukurydzę. Do 6 października trwać ma również nabór wniosków o wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu zbóż lub obrotu zbożami, którzy nabyli od dnia 15 września 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. od producenta rolnego mokrą kukurydzę.

W obu przypadkach - jak podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów - Komisja Europejska nie wyraziła jeszcze opinii odnośnie tych programów.

W wykazie przekazano ponadto, że w projektowanym rozporządzeniu zmienione zostanie - zgodnie z rekomendacją KE - odwołanie do właściwej wspólnotowej definicji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w związku z programem dopłat do kredytów skupowych.

Nowe rozporządzenie ma wprowadzić również przepisy, zgodnie z którymi do wniosku o pomoc w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych producent rolny będzie zobowiązany dołączyć protokół oszacowania szkód zawierający adnotację sporządzoną przez wojewodę potwierdzającą wystąpienie szkód.

Poinformowano ponadto, że zmiany dotyczyć będą też programu zw. z udzielaniem pomocy producentom rolnym, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy i którzy nie otrzymali pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia rządu z 21 kwietnia br. ws. realizacji przez ARiMR zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych.

"Jak wynika z danych ARiMR środki zaplanowane na pomoc określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. (...) są niewystarczające" - wskazano.

Z porządku obrad rządu wynika, że projekt uchwały dotyczącej udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej w sprawie tego programu ma być również rozpatrywany na wtorkowym posiedzeniu rządu.