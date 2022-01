We wtorek na wschodzie wietrznie do 55 km/h

We wtorek wietrznie na wschodzie kraju, gdzie porywy wiatru mogą osiągnąć 55 km/h. W dzień temperatura od -5 st. C na Podhalu do 4 stopni na Wybrzeżu i zachodzie. Na przeważającej części kraju pogodnie - powiedział PAP synoptyk IMGW Szymon Ogórek.

Autor: PAP

Data: 17-01-2022, 19:47

We wtorek na wschodzie wietrznie do 55 km/h /fot. Unsplash

IMGW prognozuje we wtorek rano niewielkie zachmurzenie. Na południu Polski i wschodzie możliwy śnieg. "Na wschodzie możliwy przelotny śnieg, opady śniegu będą symboliczne" - wskazano.

"Temperatura na wschodzie wyniesie ok. -3 st.C, na Podhalu -5 stopni. Na pozostałym obszarze kraju -1 st. C" - stwierdził synoptyk. Dodał, że rano na Pomorzu, zachodzie i w centrum może wystąpić słaby wiatr, który nie przekroczy 55 km/h.

Prognoza pogody

Synoptyk przewiduje, że w południe będzie dość pogodnie z niedużą ilością zachmurzenia. "Wiatr raczej umiarkowany, porywisty na wschodzie do 55 km/h" - zaznaczył.

IMGW prognozuje, że wieczorem na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie.

"Wieczorem nie spodziewamy się opadów śniegu. Na północnym zachodzie, Pomorzu będzie się chmurzyć. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty na Wybrzeżu i na krańcach wschodnich - głównie w woj. lubelskim" - przekazano.