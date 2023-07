Biznes i technologie

We wtorek po południu ceny ropy naftowej rosły do 83,6 dol. za baryłkę

Autor: PAP

Data: 25-07-2023, 18:18

We wtorek po godz. 18.00 ropa naftowa Brent na giełdzie w Londynie drożała o 1,04 proc., do 83,6 dol. za baryłkę. W górę poszły też ceny ropy naftowej WTI na giełdzie w Nowym Jorku - o 1,32 proc., do 79,78 dol. za baryłkę.