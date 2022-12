Biznes i technologie

We wtorek ropa drożeje o ponad 1 proc.

Autor: PAP

Data: 27-12-2022, 18:11

Notowania ropy Brent wzrosły we wtorek o 1,3 proc. do 85 dolarów za baryłkę. Drożeje też amerykańska ropa WTI, o 1,04 proc. do 80 dolarów za baryłkę.

We wtorek ropa drożeje o ponad 1 proc. /fot. Unsplash