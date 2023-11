We wtorek rząd zajmie się autopoprawką do projektu budżetu na 2024 r. oraz projektem przyszłorocznej ustawy okołobudżetowej - przewiduje porządek obrad wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów.

fot.: nordroden/Adobe Stock/PTWP

Jak wynika z opublikowanego na stronie KPRM porządku obrad, we wtorek Rada Ministrów rozpatrzy m.in. projekt autopoprawki do rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2024 oraz projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, czyli tzw. ustawy okołobudżetowej. Autorem obu dokumentów jest resort finansów.

W projekcie budżetu na przyszły rok, przyjętym przez rząd pod koniec września i wysłanym do Sejmu, MF przyjęto, że dochody państwa wyniosą 684,5 mld zł, a limit wydatków budżetu państwa został ustalony na 849,3 mld zł. Oznacza to, że deficyt budżetu nie przekroczy 164,8 mld zł. Natomiast deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) został ustalony na poziomie ok. 4,5 proc. PKB.

W dokumencie przewidziano, że w przyszłym roku na finansowanie ochrony zdrowia (łącznie z NFZ) zostanie przeznaczone ponad 190,9 mld zł; na obronność (wraz z Funduszem Wsparcia Sił Zbrojnych) - 158,9 mld zł, czyli ok. 4,2 proc. PKB; na wsparcie rodzin - 93,2 mld zł, w tym np. na realizację Programu "Rodzina 800+" - 63,7 mld zł; na wsparcie emerytów i rencistów w postaci 13. i 14. emerytury - prawie 30 mld zł.

Projekt został przygotowany przy założeniu, że w przyszłym roku wzrost PKB w ujęciu realnym ma wynieść 3 proc., inflacja 6,6 proc. średniorocznie, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2024 r. wzrośnie o 9,8 proc.

W projekcie ustawy okołobudżetowej, w wersji opublikowanej pod koniec sierpnia na stronie Rządowego Centrum Legislacji, znalazło się m.in. zamrożenie płac części urzędników - nie przewidziano w 2024 r. podwyżek wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, ani wzrostu wynagrodzeń dla posłów i senatorów. Projekt przewiduje także zamrożenie w roku 2024 płac zarządów spółek Skarbu Państwa czy firm samorządowych. Jednocześnie zaznaczono, że w przypadku pozostałych pracowników państwowej sfery budżetowej zatrudnionych na zasadach ogólnych planowany jest wzrost kwot bazowych o 6,6 proc. Z kolei sędziowie, prokuratorzy i inni pracownicy, których wynagrodzenia są powiązane z pensjami sędziów, mogliby liczyć na wzrost wynagrodzeń o 12,3 proc.