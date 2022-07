We wtorek słonecznie w centrum i na zachodzie kraju

Autor: PAP

Data: 18-07-2022, 20:01

Prognozujemy, że we wtorek w centrum i na zachodzie kraju będzie słoneczna aura i bardzo ciepło. Termometry wskażą w centrum 30, a na zachodzie nawet 33 stopni Celsjusza - powiedziała PAP synoptyk IMGW Anna Woźniak.

We wtorek słonecznie w centrum i na zachodzie kraju /fot. Unsplash

Pogodny wtorek

Rano na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie. "Na wschodzie i w rejonach podgórskich rześko, tam temperatura wyniesie 12-14 stopni" - podkreśliła Anna Woźniak.

W godzinach południowych i popołudniowych na północnym wschodzie zachmurzenie duże oraz możliwe słabe, przelotne opady deszczu - przekazała PAP synoptyk IMGW Anna Woźniak.

Upalnie w centrum

Podkreśliła, że w centrum i na zachodzie będzie słonecznie i upalnie - tam temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 30 do 33 stopni Celsjusza. Chłodniej na północnym wschodzie i nad morzem, gdzie termometry wskażą do 23 st. C.

Woźniak zaznaczyła, że wieczorem w centrum i na zachodzie małe zachmurzenie i słonecznie.