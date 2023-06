Biznes i technologie

We wtorek w Poznaniu Innovatorium Łukasiewicza - spotkanie nauki i biznesu

Autor: PAP

Data: 17-06-2023, 12:00

Jak sprawić, by polskie firmy inwestowały w innowacje – o tym rozmawiać będą we wtorek w Poznaniu przedstawiciele świata biznesu i nauki podczas Innovatorium Łukasiewicza. Organizatorzy informują, że to największe w kraju wydarzenie poświęcone działalności badawczo-rozwojowej.