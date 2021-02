We wtorek w Sejmie spotkanie konsultacyjne opozycji ws. podatku od reklam

Na początku lutego do wykazu prac legislacyjnych rządu wpisano projekt ustawy, którego konsekwencją będzie wprowadzenie składki z tytułu reklamy internetowej i reklamy konwencjonalnej. Zgodnie z założeniami, połowa wpływów ze składek ma trafić m.in. do NFZ, a także na Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków i nowo utworzony Fundusz Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów. W ubiegłą środę znaczna część prywatnych mediów protestowała we wspólnej akcji "Media bez wyboru", będącej odpowiedzią na zapowiedź przygotowania przez rząd tego projektu.

We wtorek o godz. 11 ma się odbyć w Sejmie spotkanie w sprawie tego projektu. Jak powiedział PAP szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski, jest to spotkanie na zaproszenie trzech klubów opozycyjnych, ale mogą na nie przybyć także przedstawiciele Konfederacji czy posłowie Zjednoczonej Prawicy. "Chcemy jasno postawić stanowisko: wolność mediów albo śmierć demokracji" - oświadczył.

"Chcemy być tymi, którzy nie boją się podnieść sztandaru walki z PiS-em w momencie, kiedy widać wyraźnie, że jest przesilenie w Zjednoczonej Prawicy. Cała zjednoczona opozycja - łącznie z Konfederacją, łącznie z kimkolwiek z PiS, bo tutaj nawet z diabłem warto rozmawiać - która przeciwstawi się podatkowi Morawieckiego od mediów powinna dać we wtorek odpór Kaczyńskiemu i powiedzieć: +no pasaran+", nie ma zgody na przejście tego Rubikonu, który ma zacisnąć i zakneblować media w Polsce" - podkreślił Gawkowski.

Konsultacje w sprawie zablokowania projektowanego przez rząd podatku z tytułu reklam zapowiedział w czwartek szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka, który poinformował, że zaproszeni do rozmów zostaną również wicepremier i szef Porozumienia Jarosław Gowin oraz lider ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia.

Szeroką reprezentacje na spotkanie wysyła klub Koalicja Polska; ma być m.in.: prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz czy wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski oraz eksperci od mediów. Przewodnicząca Rady Programowej KP Magdalena Sobkowiak, która również będzie na spotkaniu, powiedziała PAP, że KP jest zdecydowanie przeciw ws. podatku od reklam. "Uważamy, że nie powinno być żadnych nowych podatków w trakcie kryzysu" - powiedziała. "Uważamy, że ta ustawa to próba zamknięcia części mediów prywatnych, próba zamachu na media prywatne i pójście drogą Orbana" - dodała.

W środę wydane zostało wspólne oświadczenie szefów klubów: KO, Lewicy oraz KP-PSL i te trzy kluby złożyły jednobrzmiące projekty uchwał Sejmu, w których rząd wzywany jest do "wycofania się z projektu ustawy o składce od wpływów reklamowych i odpartyjnienia mediów publicznych".