We wtorek wieczorem gaz drożeje o ponad 21 proc.

Autor: PAP

Data: 26-07-2022, 19:52

We wtorek wieczorem cena gazu ziemnego w holenderskim hubie TTF skoczyła o 21 proc. ustanawiając nowy rekord - 214 euro za MWh.

We wtorek wieczorem gaz drożeje o ponad 21 proc. /fot. PAP

Drastyczny wzrost cen gazu

We wtorek ok. 19 gaz z dostawą w sierpniu kosztuje 214 euro za MWh, po wzroście o 21 proc. O tyle samo zdrożały kontrakty wrześniowe, do 216 euro za MWh.

W poniedziałek kontrakty sierpniowe kosztowały 176 euro za MWh, a wrześniowe 178 euro za MWh, w obu przypadkach cena wzrosła o 10 proc.

Rok temu, w lipcu za MWh gazu w hubie TTF trzeba było zapłacić 22,5 euro. Do tej pory najdrożej za gaz TTF trzeba było zapłacić na początku marca tego roku, kiedy cena doszła do 199 euro.

Kolejna turbina Nord Stream 1 zatrzymana

Rosyjski Gazprom poinformował w poniedziałek, że od 27 lipca wstrzymuje pracę jeszcze jednej turbiny w gazociągu Nord Stream 1, co będzie skutkowało ograniczeniem dostaw gazu do Europy Zachodniej do 20 procent maksymalnej przepustowości NS1.

Ministrowie krajów Unii Europejskiej odpowiedzialni za sprawy energii osiągnęli we wtorek porozumienie polityczne w sprawie zmniejszenia zapotrzebowania na gaz. Zakłada ono dobrowolne ograniczenie popytu na ten surowiec o 15 proc. między 1 sierpnia tego roku a 31 marca przyszłego roku. Rozporządzenie Rady UE przewiduje również możliwość uruchomienia "stanu ostrzegawczego" dotyczącego bezpieczeństwa dostaw; w takim wypadku zmniejszenie zapotrzebowania na gaz stałoby się obowiązkowe.