Biznes i technologie

Węglarz z Bieszczadów: praca na wypale to twardy zawód bez światła i wody (wideo)

Autor: PAP

Data: 21-07-2023, 13:14

Od 40 lat wypalam węgiel. To twardy zawód bez światła i wody. Jak zaczynałem, to jeszcze pochodnie dostawaliśmy jako wyposażenie, a węglarz to był gość - powiedział Zbigniew Balcerzak, węglarz, którego pracę można zobaczyć w otwartym Ekomuzeum Wypału Węgla Drzewnego w Radoszycach.(woj. podkarpackie).