Well Pack wynajęło powierzchnię w Panattoni City Logistics Łódź

Panattoni, lider rynku nieruchomości przemysłowych w Europie, wynajął 10 500 m kw. firmie Well Pack.

W ramach City Logistics Łódź II operator logistyczny będzie prowadzić proces przemysłowego mycia i dezynfekcji pojemników spożywczych wielorazowego użytku wykorzystywanych przez wiodące sieci marketów. Najemca wprowadzi się do łódzkiego parku w lipcu br., gdzie będzie prowadzona główna działalność Well Pack. City Logistics Łódź II został zrealizowany zgodnie z założeniami certyfikacji BREEAM na poziomie Very Good, m.in. z zastosowaniem szeregu energooszczędnych i ekologicznych rozwiązań. W transakcji najmu pośredniczyła firma doradcza AXI IMMO.

Logistyka miejska poszerza perspektywy

Obiekty przeznaczone „last mile delivery” przyciągają najemców i dzięki swoim lokalizacjom stają się strategiczne dla przedsiębiorstw o różnym profilu działalności. Atrakcyjność oferty magazynów miejskich dostrzegła firma Well Pack, która wynajęła 10 500 m kw. w City Logistic Łódź II. Operator logistyczny działający od blisko 30 lat specjalizuje się m.in. w przemysłowym myciu wielorazowych opakowań. Każdego roku przedsiębiorstwo obsługuje ponad 300 mln sztuk na ośmiu europejskich rynkach. W City Logistics Łódź II firma będzie czyścić pojemniki na owoce i warzywa dla wiodących sieci marketów. W ramach 10 500 m kw., aż 3500 m kw. zajmie strefa z maszyną myjącą i przenośnikami, a cały proces zostanie w pełni zautomatyzowany. Ponadto przedsiębiorstwo zajmie się magazynowaniem opakowań oraz ich transportem. Well Pack wprowadzi się do obiektu w lipcu br. Firma zdecydowała się na tę lokalizację ze względu na lepsze perspektywy rozwoju oraz plany zwiększenia zatrudnienia.

Jak komentuje Kamil Kwiatkowski, Senior Leasing Manager z Panattoni: „Wejście firmy Well Pack to kolejny przykład elastyczności miejskiej logistyki. Z jednej strony możliwość wynajęcia od niewielkiego unitu, po powierzchnie przekraczającą 10 000 m kw. Z drugiej możliwość przystosowania przestrzeni do niemalże każdej działalności. Tym razem musieliśmy elastycznie dostosować ją do procesów nowoczesnego i przemysłowego procesu mycia i udało nam się to w stu procentach. To właśnie sprawia, że City Logistics Łódź II będzie niedługo kolejnym w pełni wynajętym obiektem logistyki miejskiej w portfolio Panattoni”.

City Logistics Łódź II wynajęty niemal w całości

Na terenie parku działają firmy z branży spożywczej – zarówno w zakresie produktów dla ludzi jak i dla zwierząt - logistycznej i transportowej. Obiekt zyskuje dzięki doskonałemu położeniu we wschodniej części Łodzi. Zaledwie 5 km od parku przebiega autostrada A1 – łącząca południową i północną granicę Polski – a 27 km dzieli City Logistics Łódź II od autostrady A2, przecinającej najważniejsze ośrodki logistyczne w środkowej Europie – Berlin, Poznań i Warszawę. City Logistics Łódź II, tak jak inne obiekty miejskiej logistyki, to doskonałe miejsce dla działających lokalnie mniejszych przedsiębiorstw dzięki dostępnym do wynajęcia niedużym modułom oraz położeniu zaledwie 8 km od centrum miasta, co pozwala pracownikom na sprawne dotarcie na miejsce komunikacją miejską.