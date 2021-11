Weryfikacja szczepień. W PiS topnieje poparcie dla projektu?

Senator PiS Marek Martynowski powiedział w czwartek, że według jego informacji niektórzy posłowie wycofują swoje podpisy pod projektem ustawy umożliwiającej sprawdzenie przez pracodawcę, czy pracownik jest zaszczepiony. "Co będzie dalej, nie wiem" - zaznaczył.

Autor: PAP

Data: 18-11-2021, 13:39

Senator PiS Marek Martynowski powiedział w czwartek, że według jego informacji niektórzy posłowie wycofują swoje podpisy pod projektem ustawy umożliwiającej sprawdzenie przez pracodawcę, czy pracownik jest zaszczepiony. fot. PAP/Tomasz Gzell

Weryfikacja szczepień. Topnieje poparcie dla projektu?

Posłowie PiS Czesław Hoc i Paweł Rychlik poinformowali w środę, że do Sejmu trafi poselski projekt ustawy pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19.

Hoc, pytany przez w czwartek rano, czy projekt trafił już do Sejmu, odparł, że zostanie on złożony do laski marszałkowskiej "niebawem". Na pytanie, dlaczego nie został jeszcze złożony, odparł: "Myślę, że to jakieś względy proceduralne".

Dopytywany, kiedy konkretnie propozycja trafi do Sejmu odpowiedział: "Może dziś, może jutro, niebawem w każdym razie".

Szef senackiego klubu PiS Marek Martynowski w rozmowy z dziennikarzami w czwartek oświadczył, że według jego informacji "niektórzy posłowie już się wycofują ze swoich podpisów". "Co będzie dalej, nie wiem" - dodał.

Dopytywany, czy w takim razie projekt ten nie ma poparcia wewnątrz PiS, Martynowski odparł: "Nie wiem czy jest poparcie. Dyskusja pewnie przed nami, albo wśród kierownictwa". "Czy ten projekt poselski był w ogóle omawiany w kierownictwie (partii ), nie wiem" - odparł.

Weryfikacja szczepień. Na czym polega projekt ustawy?

Hoc mówił w środę, że projekt poselski, przygotowany przez grupę posłów PiS, składa się z trzech filarów.

"Przedsiębiorca będzie mógł poprosić o certyfikat zaszczepienia pracownika i jeśli nie będzie pracownik zaszczepiony, to będzie mógł zreorganizować pracę, na przykład przenieść takiego pracownika do działu tam, gdzie nie będzie miał styczności z klientami" - wskazał.

Drugi filar projektu dotyczy podmiotów leczniczych. "Szef każdego podmiotu leczniczego, na przykład hospicjum, będzie mógł dać zarządzenie o obowiązku zaszczepienia swojego pracownika" - powiedział Hoc. Dodał, że jeśli pracownik nie zaszczepi się, "będzie mogło się to wiązać z restrykcjami w postaci zwolnienia z pracy".

Hoc powiedział też o trzecim kluczowym elemencie projektu. "Jeśli przedsiębiorstwo wykaże certyfikat, że całe przedsiębiorstwo, wszyscy pracownicy są zaszczepieni, uzyska specjalny przywilej - nie będą go dotyczyć żadne restrykcje" - wyjaśnił poseł PiS.