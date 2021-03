WHO: Otyłość dotyka już 800 mln ludzi na świecie

Na całym świecie od 1975 roku liczba osób chorujących na otyłość wzrosła prawie trzykrotnie, a wśród dzieci i młodzieży prawie pięciokrotnie. Choroba dotyka osoby w każdym wieku, we wszystkich grupach społecznych, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się - podkreśla WHO. Schorzenie jest głównym czynnikiem ryzyka wielu innych chorób, m.in. cukrzycy typu 2, chorób układu krążenia i różnych form nowotworów.

Ludzie zmagający się z otyłością muszą się mierzyć z nieustannym zawstydzaniem i obwinianiem ich o tę chorobę, ponieważ wiele osób, w tym niestety niektórzy lekarze i osoby publiczne, nie rozumieją skomplikowanej natury tej przypadłości - zaznacza WHO.

Pierwotnymi przyczynami otyłości jest złożony zestaw czynników, wśród nich dieta, styl życia, uwarunkowania genetyczne, stan zdrowia psychicznego, liczne czynniki socjoekonomiczne i stan środowiska naturalnego - wylicza Organizacja.

"To czas na to, byśmy przerwali łańcuch wstydu i winy i ponownie ocenili nasze podejście do rozwiązania tego złożonego, globalnego problemu zdrowia publicznego" - apeluje WHO. Organizacja zaleca m.in. ograniczenie kierowanych do dzieci reklam żywności i napojów bogatych w tłuszcze, cukier i sól; lepszy dostęp do tanich i zdrowych produktów spożywczych oraz opodatkowanie słodzonych napojów. Ważne jest również wyrabianie w dzieciach zdrowych nawyków, w tym ruchu na świeżym powietrzu i dostosowywanie do tych aktywności publicznej infrastruktury.

Musimy zwiększyć świadomość społeczną dotyczącą otyłości, zmienić sposób traktowania cierpiących na nią osób i poprawić skuteczność naszych systemów opieki zdrowotnej w walce z tą chorobą - wzywa WHO. Dodaje, że każdy powinien włączyć się w walkę z otyłością i wspierać dotknięte nią osoby. Organizacja szacuje, że medyczne konsekwencje otyłości do 2025 roku będą kosztować ponad bilion dolarów, a liczba cierpiących na nią dzieci i młodzieży zwiększy się o 60 proc. do 2030 roku.

Z okazji Światowego Dnia Otyłości współpracująca z WHO Światowa Federacja ds. Otyłości wydała raport opisujący związki między tym schorzeniem a pandemią koronawirusa. W zgodnej opinii naukowców popartej danymi z całego świata otyłość wiąże się z większym ryzykiem ciężkiego przejścia Covid-19, w tym z około dwukrotnie większym ryzykiem hospitalizacji - czytamy w dokumencie.