Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała nowe wytyczne w sprawie zalecanej wartości całkowitego spożycia tłuszczów oraz ilości tłuszczów nasyconych i trans w diecie.

WHO z nowymi wytycznymi dotyczącymi odżywiania, fot. shutterstock

Ile tłuszczu należy spożywać?

Zgodnie z nowymi wytycznymi WHO, u dorosłych wartość kaloryczna spożywanych tłuszczów nie powinna przekraczać 30 procent całkowitego dziennego zapotrzebowania energetycznego. Przykładowo więc, w przypadku osoby, której dzienne zapotrzebowanie kaloryczne wynosi 2 tysiące kcal, sugeruje się spożywanie maksymalnie 66,7 grama tłuszczów.

Dodatkowo WHO sugeruje, by ograniczyć wartość kaloryczną spożywanych nasyconych kwasów tłuszczowych (występujących m.in. w czerwonym mięsie, produktach mlecznych, maśle, oleju palmowym czy kokosowym) do maksymalnie 10 procent całkowitego zapotrzebowania energetycznego.

Spożycie warzyw i owoców

WHO opublikowało także zalecane wartości dziennego spożycia warzyw i owoców, które stanowią jedno ze źródeł zdrowej diety. Zgodnie z nimi osoby powyżej 10. roku życia powinny jeść co najmniej 400 gramów warzyw i owoców dziennie. W przypadku dzieci w wieku od 6 do 9 lat ilość ta powinna wynosić minimum 350 gramów, a u dzieci między 2. a 5. rokiem życia 250 gramów.

Więcej w tvn24.pl