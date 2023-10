Zakontraktowano wszystkie środki przewidziane w ramach rządowego programu Kolej Plus: 13,5 mld zł na 35 zadań – poinformował w poniedziałek w Katowicach wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel.

Zaplanowany do 2029 roku Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus ma poprawić dostęp do kolei jako najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego. Budżet realizowanego pod egidą resortu infrastruktury programu to ok. 13,5 mld zł, z czego ok. 2 mld zł to wkład samorządów. Pozostałą część finansuje budżet państwa.

"Kilka dni temu udało się zakończyć proces kontraktacji środków. Mamy podpisane 35 umów na finansowanie inwestycji kolejowych w tym zakresie. To 35 zadań: 33 inwestycyjne 2 projektowe. Udało się zakontraktować całą alokację 13,5 mld zł, w tym 15 proc. środków samorządowych i 85 proc. środków rządowych" - poinformował w poniedziałek wiceminister, uczestniczący w podpisaniu umowy na projekt modernizacji 20-kilometrowego odcinka linii Katowice Ligota - Orzesze Jaśkowice.

"Program Kolej Plus to 13,5 mld zł przeznaczane na modernizację, rewitalizację, budowę odcinków nowych linii kolejowych - takich, które będą łączyły mniejsze miejscowości z metropoliami, żeby przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu, poprawiać warunki funkcjonowania mniejszych miejscowości, przekładać ruch samochodowy na kolej" - przypomniał Andrzej Bittel.

Prezes spółki PKP Polskie Linie Kolejowe Ireneusz Merchel poinformował, że w ub. tygodniu spółka podpisała wartą ponad 700 mln zł umowę na realizację robót na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Południowe. Tym samym - jak mówił - rozpoczyna się modernizacja całego aglomeracyjnego odcinka linii kolejowej, od Będzina, przez Sosnowiec, Katowice, Tychy do granicy z Czechami w Zebrzydowicach.

"Co jest ważne: nie tylko tę linię zmodernizujemy, ale dobudujemy dodatkowo parę torów. Będzie to linia czterotorowa, zaczynająca się w Będzinie, przez Katowice, Katowice Ligotę, Tychy; na całym odcinku będzie to docelowo linia czterotorowa. Będzie to miało ogromny wpływ na zwiększenie przewozów w ruchu aglomeracyjnym" - wyjaśnił prezes Merchel.

Województwo śląskie jest największym beneficjentem rządowego programu Kolej Plus pod względem ilości projektów - w tym regionie jest ich osiem o szacunkowej wartości ponad 2 mld zł.

We wrześniu br. PKP PLK i samorząd Bielska-Białej podpisały umowę na realizację projektu rewitalizacji linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała. W sierpniu zawarto umowy z wykonawcami prac projektowych dotyczących połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Katowicami, nowego połączenia Ruda Chebzie/Zabrze- Bytom oraz przygotowania alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142.

Prowadzone jest postępowanie przetargowe dla odbudowy rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice - Pyskowice Miasto w celu przywrócenia połączenia na trasie Katowice - Gliwice - Pyskowice Miasto. Ponadto, w lipcu ogłoszono przetargi m.in. na potrzeby alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice - Ruda Kochłowice - Katowice oraz rewitalizacji linii kolejowej między dzielnicami Dąbrowy Górniczej.