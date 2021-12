Wiceminister broni Polskiego Ładu. "To wsparcie legalnego zatrudnienia"

Wiceminister finansów Jan Sarnowski wskazał, że Polski Ład to wsparcie legalnego zatrudnienia, a zmiany w systemie podatkowym od nowego roku mają na celu zmniejszenie obciążenia podatkowego rodzin i pracowników.

Autor: PAP (op. AT)

Data: 28-12-2021, 16:44

fot. PTWP

Podczas konferencji Sarnowski podkreślił, że przyszły rok będzie rokiem historycznej podwyżki kwoty wolnej od podatku, podniesienia o 40 proc. progu podatkowego oraz braku podatku dochodowego dla osób otrzymujących płacę minimalną. Jak mówił, podstawowym celem zmian w systemie podatkowym od nowego roku jest zmniejszenie obciążenia podatkowego rodzin, pracowników i przede wszystkim osób najmniej zarabiających.

Wiceszef MF wskazał, że Polski Ład to dla pracowników nie tylko obniżka wysokości opodatkowania, ale też motywowanie pracodawców do oferowania legalnego zatrudnienia. "Od przyszłego roku całość podatkowych konsekwencji nielegalnego zatrudnienia zostanie przesunięta z pracownika na pracodawcę. Chcemy, by jak największa liczba pracodawców zrezygnowała z tego nielegalnego procederu, na którym traci przede wszystkim pracownik. Dla osób, które zdecydują się na przejście na jasną stronę mocy od początku przyszłego roku proponujemy pewnego rodzaju abolicję: jeśli w danej sprawie nie zostało jeszcze wszczęte postępowanie ws. nielegalnego zatrudnienia, zaległego podatku nie będzie płacił ani pracownik, ani pracodawca" - powiedział Sarnowski.

Polski Ład pomoże w powrotach do Polski?

Zauważył, że Polski Ład to także stymulacja podaży pracy. "Od dwóch lat funkcjonuje PIT-0 dla młodych. Od stycznia przyszłego roku ta regulacja będzie dodatkowa wzmocniona. To nie tylko brak opodatkowania osób zarabiających najmniej, co może zachęcić do wejścia lub powrotu na rynek pracy po wielu latach nieobecności, ale też PIT-0 dla powracających, czyli osób które przez ostatnie 3 lata nie mieszkały w Polsce. Chcemy dać dodatkowy impuls podatkowy, by powrócić do Polski" - oświadczył wiceminister finansów. Dodał, że podobnym rozwiązaniem jest PIT-0 dla aktywnych zawodowo seniorów, co ma zachęcać do dłuższego pozostawania na rynku pracy.

Wśród rozwiązań podatkowych w ramach podatkowego Polskiego Ładu Sarnowski wymienił też możliwość wspólnego opodatkowania małżonków, którzy zawrą związek małżeński w trakcie roku podatkowego. Sarnowski wspomniał też o uldze PIT-0 dla rodzin 4 plus, na której - według szacunków MF - w przyszłym roku skorzysta ok. 110 tys. osób, zarówno pracowników, jak i przedsiębiorców.

Polski Ład wchodzi w życie od 1 stycznia 2022

Podczas konferencji padło pytanie, czy fiskus może kwestionować przyspieszoną wypłatę nagrody lub wynagrodzenia za grudzień dokonaną w grudniu po to, by skorzystać jeszcze w tym roku z odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

"Taką wypłatę będzie można traktować tak jakby przyczyna jej dokonania zaistniała już w nowym roku podatkowym. Będziemy mieli więc zastosowanie nowych zasad funkcjonujących od początku roku" - odparł Sarnowski.

1 stycznia 2022 r. w życie wchodzą zmiany podatkowe, wprowadzone w ramach Polskiego Ładu, m.in. wzrasta kwota wolna od podatku do 30 tys. zł oraz próg podatkowy z 85 tys. zł do 120 tys. zł. Ponadto likwidowany jest odpis składki zdrowotnej od podatku (jednocześnie wprowadzana jest tzw. ulga dla klasy średniej), zmieniają się zasady naliczania składki zdrowotnej przedsiębiorcom; wprowadzany jest tzw. podatek minimalny od korporacji.