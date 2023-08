Jesteśmy w trakcie dwóch konkursów na dofinansowanie projektów budowy dostępu do internetu, w których udostępniliśmy operatorom rekordową kwotę ponad 7 mld zł – powiedział w czwartek w Sejmie wiceminister cyfryzacji Paweł Lewandowski.

"Nie możemy jeszcze powiedzieć, że każdy ma w domu dostęp do szybkiego internetu, ale możemy powiedzieć, że wszyscy, którzy do tej pory czuli się pominięci w inwestycjach w internet szerokopasmowy, a którym nie zdołaliśmy jeszcze pomóc, mogą się spodziewać, że w ciągu najbliższych dwóch-trzech lat ten szybki internet do nich dotrze. Jesteśmy w trakcie dwóch konkursów na dofinansowanie projektów budowy dostępu do internetu, w których udostępniliśmy operatorom rekordową kwotę ponad 7 mld zł" - poinformował w czwartek w Sejmie wiceminister cyfryzacji Paweł Lewandowski w odpowiedzi na pytanie grupy posłów.

Przypomniał, że wcześniej - w latach 2015-2023 - na ten cel zostały przeznaczone 4 mld zł.

"W przypadku jednego z konkursów zebraliśmy już wnioski o dofinansowanie i ruszyliśmy z ich oceną. W przypadku drugiego - zaczynam te wnioski zbierać i też przystąpimy niezwłocznie do oceny. Zależy nam na tym, żeby te nowe inwestycje mogły zacząć się w tym roku, a sezon zimowy został wykorzystany na projektowanie infrastruktury i przygotowanie inwestycji pod kątem formalnym" - powiedział wiceminister Lewandowski.

Podkreślił, że resort wprowadził zmiany w zasadach rozliczania dotacji do budowy sieci internetowej i w efekcie "operatorzy mogą skupić się na inwestycjach".

"Te dwa-trzy lata to czas niezbędny na przeprowadzenie prac w terenie, a mówimy o pracach w najtrudniejszych obszarach kraju, gdzie trzeba ciągnąć kable kilometrami, aby dotrzeć do ledwo kilkunastu-kilkudziesięciu użytkowników" - stwierdził wiceminister cyfryzacji.