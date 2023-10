Wiceminister cyfryzacji Paweł Lewandowski przekazał w piątek laptopy uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu-Zdroju w ramach rządowego programu "Laptop dla Ucznia". Jak podkreślił, "komputer jest nie tylko do gier, bo przede wszystkim jest do edukacji".

Zgodnie z ustawą o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, co roku - począwszy od roku szkolnego 2023/2024 - kolejne roczniki uczniów klas IV szkół podstawowych publicznych i niepublicznych otrzymają bezpłatnie laptopy.

We wtorek wiceminister cyfryzacji Paweł Lewandowski przekazał laptopy uczniom IV klasy Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu-Zdroju. "Tutaj do szkoły trafiło 28 laptopów. Program jest specjalnie kierowany do czwartoklasistów, dlatego, że edukacja wspomagana komputerowo jest dopiero w programie szkół od IV klasy, nie od I. To jest ważne do podkreślenia, ponieważ w klasach I-III uczymy młodzież, jak w sposób higieniczny korzystać z ekranów i stosować ją na co dzień" - powiedział PAP Lewandowski.

Jak dodał, dzieci, które dostały laptopy były bardzo zadowolone i zadawały mnóstwo pytań. "Pytania dotyczyły czy to są ich komputery na własność. Tak, są. Czy będą mogły wgrywać sobie dowolne oprogramowanie, w tym gry. Oczywiście, że będą mogły, chociaż komputer jest nie tylko do gier, bo przede wszystkim jest do edukacji" - podkreślił wiceminister.

Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek jest pierwszą szkołą w Jastrzębiu-Zdroju, która otrzymała laptopy w ramach projektu rządowego. "Ta szkoła jako pierwsza zrealizowała zobowiązania wobec Ministerstwa Cyfryzacji i dlatego otrzymali laptopy w pierwszej kolejności. Mam nadzieję, że pozostałe szkoły także uporają się szybko z procedurą" - powiedział PAP poseł Jastrzębia-Zdrój Grzegorz Matusiak.

Wiceminister Lewandowski zwrócił również uwagę na cyberbezpieczeństwo dzieci. "Mamy telefony zaufania prowadzone przez NASK (Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 - PAP), mamy również portal Dyżurnet i prowadzimy mnóstwo szkoleń dla nauczycieli i dla uczniów z zakresu cyberzagrożeń - zwłaszcza tych, które ich dotyczą - tworzymy odpowiednie ustawodawstwo, prawo. W tej chwili mamy przygotowaną specjalną ustawę, która ma ograniczyć dostęp do treści niepożądanych dla młodzieży" - poinformował wiceminister.

Dyrektorka szkoły siostra Mariola Osemlak podkreśliła, że szkoła przede wszystkim skupia się na nauce, aktywności fizycznej, jak również socjalizacji uczniów. "W naszej szkole dzieci nie korzystają z telefonów komórkowych" - zaznaczyła dyrektorka. "Wychowujemy uczniów, żeby nawiązywali relacje i wspólnie się bawili. Mamy dostępne gry, szachy, stoły ping-pongowe, żeby dać dzieciom alternatywę" - dodała.

Oskar, uczeń IV klasy szkoły podstawowej zaznaczył, że pomimo dostępnych gier na nowym laptopie, nie zrezygnuje z gry w piłkę nożną. "Gram, rozmawiam z kolegami i trenuję z nimi" - mówił Oskar.

Zgodnie z obowiązującą podstawą programową z laptopów, które otrzymają uczniowie będzie można korzystać na wszystkich lekcjach, nie tylko informatyki. Laptopy będą własnością rodziców uczniów, a ich przekazanie będzie następować na podstawie umowy zawartej przez gminę lub szkołę z rodzicem ucznia.

W ramach programu "Laptop dla ucznia" zagwarantowany będzie dostęp do dodatkowych materiałów edukacyjnych i bezpłatnych wersji elektronicznych podręczników. Sprzęt zostanie objęty 36-miesięczną gwarancją, która zakłada obowiązek reakcji dostawcy w ciągu jednego dnia od zgłoszenia awarii.

Z kolei nauczyciele otrzymają bony o wartości 2,5 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego. Otrzymają go nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni pozostający 30 września 2023 r. w stosunku pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. W sierpniu minister cyfryzacji Janusz Cieszyński poinformował, że w pierwszej kolejności bony trafią do nauczycieli, którzy pracują z uczniami klas IV-VIII szkół podstawowych.

Laptopy otrzymane przez uczniów oraz zakupione przez nauczycieli w ramach bonu nie będą mogły być zbyte przez okres 5 lat. Nie będą podlegały egzekucji komorniczej, nie będą także podlegały opodatkowaniu.