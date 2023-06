Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych - poinformowała we wtorek PAP pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jadwiga Emilewicz.

Projekt nowelizacji ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych zakłada, że Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) będzie mogła ubezpieczać firmy działające na Ukrainie.

"Jest to pierwszy instrument ubezpieczeniowy wspierający inwestycje i aktywność polskich firm na Ukrainie i pierwsze tak odważne rozwiązanie ubezpieczeniowe na europejskim rynku" - wskazała Emilewicz.

Podkreśliła, że KUKE dotychczas nie mogła ubezpieczać firm, które podejmowały działalność na Ukrainie ze względu na analizę ryzyka; przyjęte we wtorek przez rząd przepisy obniżą poziom ryzyka z uwagi na ważny interes państwowy. "KUKE będzie mogła oferować takie ubezpieczenia. Oznacza to, że firma, która będzie chciała zaciągnąć kredyt, a nie mogła tego zrobić działając w kraju objętym wojną, będzie miała dostęp do linii kredytowej" - wyjaśniła wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Dodała, że KUKE będzie mogła ubezpieczać także zagraniczne firmy pod warunkiem "local contentu", czyli zamówienia części usług bądź towarów w polskich firmach.

Wiceminister Emilewicz zaznaczyła, że jednym z elementów projektu jest możliwość reasekuracji ubezpieczeniowej inwestycji w zakresie transformacji energetycznej, zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce. "Wiemy, że na styku biznesu między Ukrainą a Polską będzie się wiele działo. Połączyliśmy się już interkonektorem, który został uruchomiony tuż przed wybuchem wojny. Takich inwestycji na pewno będzie więcej" - powiedziała.

Jak przekazała, w lipcu projektem nowelizacji ma się zająć Sejm. "Zakładamy, że bez zbędnej zwłoki Sejm uchwali te przepisy do końca lipca. KUKE jest gotowe z wejściem z produktami niemal od razu od wejścia w życie przepisów" - stwierdziła.

Projekt rozszerza katalog ubezpieczeń, które oferuje Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Więcej podmiotów będzie także uprawnionych do korzystania z ubezpieczeń gwarantowanych. Na wsparcie będą mogły liczyć m.in. podmioty publiczne i prywatne, które zawierają kontrakty lub dokonują inwestycji dotyczących transformacji energetycznej w Polsce.

Jak podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, KUKE będzie mogła rozszerzyć swoją ofertę o ubezpieczenia zwrotu zaliczki, która została zapłacona przez ubezpieczającego na poczet dostawy importowej z kraju o tzw. ryzyku nierynkowym. Ubezpieczeniem KUKE będą mogły być objęte, na równi z firmami polskimi, również polskie oddziały przedsiębiorców zagranicznych. "To rozwiązanie ma szansę zwiększyć bezpieczeństwo transakcji zagranicznych tych podmiotów i tym samym wpłynie na ich rozwój. Przełoży się to na zwiększenie możliwości tworzenia w Polsce nowych miejsc pracy" - ocenił resort.

Nowe przepisy mają wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.