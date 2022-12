Inflacja powoduje większe dochody budżetowe, ale i dużo większe wydatki, które ponosimy na dodatki, osłony, tarcze, wsparcie pozabudżetowe - mówił w środę w Sejmie wiceminister finansów Artur Soboń, odpowiadając na pytania opozycji ws. wysokich kosztów życia Polaków.

Inflacja powoduje większe dochody budżetowe i wyższe wydatki /fot. miir.gov.pl

Inflacja to wyższe wpływy do budżetu

W środę w Sejmie wiceszef resortu finansów odpowiadał na pytania Klubu Parlamentarnego KO w sprawie wysokich kosztów życia Polaków w związku z szalejącą inflacją oraz końcem działania tarcz antyinflacyjnych skutkującego wzrostem stawek VAT.

Wiceminister Soboń odpowiadając wskazał, że w przypadku cen prądu i gazu obowiązuje mechanizm zamrożenia cen i "de facto tarcza", dla osób najsłabiej sytuowanych o dochodach 1,5 tys.-2,1 tys. w gospodarstwie jednoosobowym - "poprzez albo dodatki osłonowe (4 mld zł), albo zwrot VAT-u z faktury w przypadku gazu".

Soboń przyznał, że inflacja powoduje większe dochody budżetowe.

Inflacja powoduje jednak dużo większe wydatki budżetowe, które ponosimy na różnego rodzaju dodatki, osłony, tarcze, także wsparcie pozabudżetowe - np. wakacje kredytowe czy zwiększone środki na fundusz wsparcia kredytobiorców - mówił.

Zapewnił, że "z tej drogi nie zejdziemy". "Nie zejdziemy z drogi, w której pomagamy wszystkim, którzy pomocy potrzebują" - podkreślił.

Czym jest inflacja bazowa?

Wiceszef MF odniósł się też do stwierdzenia opozycji, że inflacja bazowa ma charakter wewnętrzny i zależy bezpośrednio od polityki rządu. "Inflacja bazowa to np. transport; koszty transportu rosną, bo rosną ceny paliw - czynnik zewnętrzny. To restauracje, które podnoszą ceny, bo np. rosną koszty energii - czynnik zewnętrzny" - wyliczał.

Zwrócił uwagę, że w mechanizmie zamrożenia cen energii "zaszyty został podatek, który jest ponoszony jako koszt przez przedsiębiorcę wytwarzania i obrotu w ramach sektora elektroenergetycznego". "Tak właśnie jest finansowane zamrożenie cen energii, dzięki któremu mamy w Polsce dzisiaj jeden z kluczowych czynników powodujących inflację pod kontrolą" - mówił. Jak przekonywał, każde rozwiązanie, które "byłoby rozwiązaniem nawet szybszym, bo tarcze rzeczywiście działały szybko, obniżając inflację o 3-4 proc., jest mniej idące niż zamrożenie cen energii i gazu".

Nie ma takiej stawki, która, by obniżając stawkę VAT-u, rekompensowała np. dwukrotną różnicę w cenach energii dla gospodarstwa domowego - stwierdził.

Więcej firm powstaje niż upada

Jak mówił, Polska jest państwem jednym z pięciu, "które mają w największym stopniu wykorzystaną możliwość obniżenia stawek VAT i z tej możliwości korzystamy". Wskazał, że stawka faktyczna, średnia podatku VAT w Polsce to jest niespełna 17 proc.

Przytoczył też dane dotyczące liczby działających i zamykanych w Polsce przedsiębiorstw. Cytując dane z rejestru REGON powiedział, że w ciągu 11 miesięcy 2022 r. 358 tys. firm zostało w Polsce zarejestrowanych, a 202 tys. wyrejestrowanych. Według danych GUS za trzy kwartały br., 280 tys. firm zostało zarejestrowanych, a 237 - wyrejestrowanych - podał.