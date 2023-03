Realizacja polityki z zakresu bezpieczeństwa, ale również podnoszenia znaczenia Pomorza Zachodniego jest kluczowa dla Polski – powiedział w sobotę w Szczecinie sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Wiceminister spotkał się w sobotę z wyborcami. Zaznaczył, że w podobnej formule politycy PiS spotykali się z mieszkańcami także przed poprzednimi wyborami parlamentarnymi, a dyskusje i rozmowy przyczyniły się do tworzenia koncepcji, "jak ma wyglądać Polska". Podkreślił, że tak było m.in. w przypadku programu z zakresu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Odniósł się m.in. do kwestii Nord Stream, przypominając organizację w 2010 r. wysłuchania publicznego na temat gazociągu z przedstawicielami koncernu. Dodał, że "żadne oficjalne działania w zakresie próby zablokowania działania tej inwestycji" nie wypłynęły ani ze strony Platformy Obywatelskiej, ani Donalda Tuska.

"Mamy do tego tytuł, aby krytykować i wskazywać, jakie negatywne wpływy wywarła ta polityka nie tylko na gruncie krajowym, ale również europejskim. Nie byłoby takiego zdeterminowania ze strony Rosji, jeśli chodzi o agresję na Ukrainę, gdyby nie cały ciąg zdarzeń, który wcześniej miał miejsce i ten, który miał ogromne oddziaływanie na bezpieczeństwo Polski" - powiedział Gróbarczyk.

Mówiąc o dokonaniach Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister zaznaczył: "musimy i chcemy" się nimi chwalić. Wymienił m.in. uzdrowienie finansów publicznych, pojawienie się 500 plus, minimalny deficyt finansów publicznych, "budżet państwa 605 mld zł w stosunku do 285 mld w 2015 r.". Jak mówił, są to "absolutnie sukcesy, które dzisiaj powodują, że jesteśmy państwem bezpiecznym".

Zapewnił, że "jesteśmy bezpieczni co do trzynastej i czternastej emerytury", niezagrożony jest także "cały program ochrony socjalno-społecznej" czy zerowy VAT na żywność. Podkreślił, że również tarcze antycovidowa i inflacyjna były finansowane z budżetu państwa.

"Wierzymy w to, że wygramy i zrealizujemy naszą politykę bezpieczeństwa, bo z drugiej strony jest otchłań" - mówił Gróbarczyk.

Dodał, że programem przeciwników politycznych jest "nienawiść do PiS, tylko i wyłącznie, żadnego programu konstruktywnego, żadnych znaczących inwestycji, a już absolutnie podnoszenia wartości Polski na arenie międzynarodowej".

Podkreślając znaczenie inwestycji, które chce realizować PiS, powiedział, że mają one "taką samą wartość, jak te, które powstają za granicą". Przywołał przykład fabryki Polimery Police, w której wkrótce ma rozpocząć się produkcja.

Wymieniając inne inwestycje na Pomorzu Zachodnim, zwrócił uwagę na pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 metra, modernizację portu w Szczecinie i tunel pod Świną, łączący wyspy Wolin i Uznam.

"Nasza polityka jest bardzo prosta i klarowna: realizujemy politykę bezpieczeństwa Polski, rozwijamy Pomorze Zachodnie, dokańczamy budowę S3, która będzie już w przyszłym roku gotowa, rozbudowujemy port, który ma niezwykły wzrost przeładunków - 33 mln ton, historyczny wynik, decyzja o budowie terminala kontenerowego w Świnoujściu, do tego budowa portu offshore'owego w Świnoujściu, która za chwilę się zacznie, już wszystkie umowy są podpisane" - powiedział Gróbarczyk.

Mówiąc o przemyśle stoczniowym w Szczecinie, powiedział, że jest to odbudowywane "krok po kroku, oczywiście w innym kształcie, nie stworzymy już takich rozwiązań, jak to było historycznie, (budowanie) po kilkadziesiąt statków". Dodał, że jest "dobrej myśli", ponieważ produkty budowane w Polsce nie są droższe od tych z krajów Dalekiego Wschodu.

"Dzisiaj mamy pełne doki, mamy naprawdę bezpieczny rok, jeśli chodzi o przemysł stoczniowy, musimy jeszcze wrócić z przemysłem wytwórczym - pod ten przemysł zbudujemy całą resztę" - mówił Gróbarczyk.