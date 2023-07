W CPK jest zaplanowany komponent stricte wojskowy, czyli baza militarna – powiedział w wywiadzie dla i.pl wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Pytany o to, czy powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego jest pewne Horała odpowiedział, że w dużej mierze zależy to od wyników nadchodzących wyborów. "Jeżeli dalej będzie rządziła Zjednoczona Prawica, to oczywiście, że CPK powstanie. Jeżeli będzie - nie daj Boże - rządzić opozycja, to jest takie niebezpieczeństwo, że nie powstanie albo powstanie dużo później, w dużo gorszych warunkach i dużo gorszej konfiguracji" - wyjaśnił.

Wiceminister poinformował, że w CPK powstanie również baza militarna. "W CPK jest zaplanowany komponent stricte wojskowy, czyli baza militarna. Ponadto CPK jest istotne dla szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz odporności państwa, nie tylko w aspekcie czysto militarnym. To też znaczące zwiększenie zdolności do szybkiej absorpcji różnego rodzaju zapatrzenia, ale również jednostek wojskowych przerzucanych do Polski" - podkreślił.

Horała wyjaśnił, że celem rządu w kontekście CPK jest m.in. zmaksymalizowanie możliwości transportu różnego rodzaju sprzętu i zaopatrzenia dla Wojska Polskiego. "Chcemy, by nawet większa pomoc w razie bezpośredniego zagrożenia dla Polski, była dostarczona w kilkanaście godzin, co najwyżej w kilka dni. Potencjalny agresor będzie musiał kalkulować nie tylko Wojsko Polskie i jednostki sojusznicze, które już u nas są, ale również to, że w ciągu kilku dni od podjęcia decyzji i realizacji tych jednostek może być dużo więcej" - zaznaczył.

Pytany o to, czy CPK zostanie uruchomione w założonym terminie odpowiedział, że otwarcie komercyjne planowane jest na rok 2028. "Bądźmy precyzyjni - 2027 rok to zakończenie prac budowlanych, czyli również pierwszy samolot odleci w sensie fizycznym, ale nie taki, na który można kupić bilet. Wtedy zaczną się testy, certyfikacje, obloty, co wymaga również latania samolotów. Rok 2028 to byłoby otwarcie komercyjne" - wyjaśnił wiceminister Horała.

Autorka: Daria Al Shehabi

