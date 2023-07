Donald Tusk to polityka wyprzedawania majątku państwa polskiego. W ciągu 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej przeprowadzono 1231 transakcji prywatyzacyjnych spółek skarbu Państwa – mówił w środę w Lublinie wiceminister aktywów państwowych Jan Kanthak.

Podczas briefingu prasowego wiceszef MAP odnosił się do krytycznych wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej na temat Lasów Państwowych, które nazwał "kłamliwymi oszczerstwami". "Rządy Platformy Obywatelskiej to 1231 transakcji prywatyzacyjnych. W ciągu 8 lat przeprowadzono 1231 transakcji prywatyzacyjnych spółek Skarbu Państwa. Obniżano udział czy kapitał Skarbu Państwa w takich spółkach, jak Orlen, PZU, PKO. Donald Tusk to polityka wyprzedawania majątku państwa polskiego" - ocenił Kanthak.

Jego zdaniem, z tym samym możemy mieć do czynienia w przypadku Lasów Państwowych. Według niego od dłuższego czasu w wypowiedziach polityków PO widoczne są próby osłabiania pozycji Lasów Państwowych z punktu widzenia polskiego społeczeństwa. "Wpisuje się to w retorykę unijnych eurokratów, którzy próbują położyć łapę na zarządzaniu jedną trzecią terytorium Polski, czyli nad Lasami Państwowymi" - stwierdził wiceminister.

W jego opinii świadczy to o próbach przygotowania gruntu pod dalsze osłabianie pozycji LP i "prawdopodobnie w przyszłości przejęcie ich aktywów na rzecz Unii Europejskiej, czy na rzecz prywatnego kapitału".

Odwołując się do krytycznych wypowiedzi opozycji na temat leśników rzecznik Lasów Państwowych Michał Gzowski stwierdził, że jesteśmy świadkiem "kampanii prowadzonej przeciwko Lasom Państwowym". "Jesteśmy notorycznie zohydzani społeczeństwu, politycy Platformy plują na mundur polskiego leśnika. Nie ma na to naszej zgody" - podkreślił rzecznik.

Przekazał, że leśnicy od stu lat prowadzą gospodarkę leśną w ten sam sposób, aby - jak wyjaśnił - zachować trwałość lasów i przekazać je kolejnym pokoleniom. "Dzisiaj Polska to 2 mld metrów sześciennych drewna na pniu, które rosną w polskich lasach. Od '45 roku zwiększyliśmy lesistość Polski o prawie 10 proc., tj. o prawie 3 mln hektarów - to rekordowy wynik" - podał Gzowski.

Według dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Andrzeja Borowca od II wojny światowej nie miały miejsca takie ataki na leśników. "To pierwszy raz, kiedy politycy tzw. opozycji atakują i wyzywają leśników od złoczyńców, od morderców. To lider PO wyzywa leśników, że prowadzą gospodarkę rabunkową (...) Te rzeczy nie mają miejsca; to jest nieprawda, to są oszczerstwa" - wyjaśnił.

W styczniu br. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego wydała pozytywną opinię ws. zmiany traktatów, która przeniosłaby leśnictwo z kompetencji krajowych do tzw. kompetencji dzielonych między UE a państwa członkowskie. Do zmiany traktatów konieczna jest jednomyślna zgoda wszystkich państw Wspólnoty.

Na posiedzeniu Sejmu w lipcu miało miejsce pierwsze czytanie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o lasach, przygotowanego przy wsparciu Suwerennej (wówczas Solidarnej) Polski. Michał Woś (SP) mówił w marcu, że projekt "będzie chronił kompetencje Polski w zakresie leśnictwa i nie pozwoli na to, żeby te kompetencje były zawłaszczane przez UE". Posłowie zdecydowali o skierowaniu projektu ustawy do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.