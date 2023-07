Eldorado śmieciowe funkcjonowało do 2015/2016 r., bo pozwalały na to przepisy Platformy Obywatelskiej - podkreślił w środę wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Wskazał, że w ramach walki z mafiami śmieciowymi rząd PiS m.in. podniósł kary oraz objął transgraniczny przewóz odpadów systemem monitorowania.

Podczas konferencji prasowej Ozdoba stwierdził, że za czasów rządów koalicji PO-PSL do Polski sprowadzono blisko 6 mln ton odpadów z całego świata, m.in. z Ghany, Wenezueli, Włoch i Niemiec.

"Należy sobie zadać pytanie, w jakim celu wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Donalda Tuska Piotr Serafin pisze do ministra środowiska w 2013 r. w celu poluzowania przepisów środowiskowych. To rozporządzanie, które zostało zmienione po piśmie Serafina spowodowało istną katastrofę, jeśli chodzi o rozregulowanie kwestii oddziaływania na środowisko" - powiedział Ozdoba. Dodał, że jak PiS doszedł do władzy, zmienił to rozporządzenie.

"Eldorado w skali kraju funkcjonowało do 2015/2016 r., bo pozwalały na to przepisy Platformy Obywatelskiej" - zaznaczył wiceminister klimatu.

Jacek Ozdoba wymienił także działania rządu Zjednoczonej Prawicy w ramach walki z mafiami śmieciowymi. Była to m.in. nowelizacja Kodeksu karnego i podniesienie kar dla przestępców środowiskowych, czy objęcie transgranicznego przewozu odpadów systemem SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu). Zapowiedział ponadto rozszerzenie tego systemu na transport odpadów wewnątrz kraju. W poniedziałek resort klimatu i środowiska informował, że chodzi o objęcie SENT-em przemieszczania niebezpiecznych odpadów płynnych.