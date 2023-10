Konieczne jest wytyczenie ram wsparcia finansowego i przyjaznej legislacji dla energetyki jądrowej - powiedział wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński po zakończeniu międzynarodowego szczytu ds. klimatu i energii w Madrycie. Konieczne są transparentne i spójne działania - dodał.

"Polska niezmiennie popiera skuteczną i sprawiedliwą transformację klimatyczną, która uwzględnia tempo rozwoju gospodarczego każdego z krajów, ale również stawia na kwestie społeczne. Aspiracje i cele klimatyczne na rok 2025 r. są bardzo ambitne i nie możemy sprawić, aby społeczeństwo było narażone na zwiększone koszty związane z realizacją tych celów - powiedział w poniedziałek w Madrycie wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński. Podkreśli, że wdrażając cele klimatyczne, nie można pozwolić na obniżenie jakości życia obywateli.

Jak poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska, wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński uczestniczył w międzynarodowym szczycie ds. klimatu i energii w Madrycie na zaproszenie Teresy Ribera Rodriguez, minister ds. transformacji ekologicznej i wyzwań demograficznych oraz dr Fatiha Birola, dyrektora wykonawczego Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Szczyt odbył się 2 października br.

Ministerstwo wyjaśniło w komunikacie, że celem szczytu wysokiego szczebla było przede wszystkim podjęcie przygotowań do COP28 w Dubaju, w tym przekazanie globalnym decydentom silnego sygnału, że cel 1,5 stopni Celsjusza możliwy jest do osiągnięcia. Zaznaczono, że spotkanie przyczyniło się do pierwszego globalnego podsumowania postępów działań, jakie zostały podjęte w celu osiągnięcia założeń Porozumienia paryskiego.

Wskazano, że dodatkowym zadaniem jakie stanęło przed uczestnikami wydarzenia było stworzenie platformy dialogu oraz wymiany stanowisk i indywidualnych krajowych doświadczeń pomiędzy uczestnikami, a także zapewnienie głosu sektora energetycznego w celu podjęcia zdecydowanych działań na rzecz zmian klimatu w okresie poprzedzającym COP28, jak i w przyszłości na dalszym etapie realizacji celów klimatycznych.

"Inwestujemy w zeroemisyjną i przyjazną dla środowiska energetykę jądrową, która będzie stabilnym źródłem energii uzupełnianym przez odnawialne źródła energii. Konieczne w skutecznym dojściu do celu jest dla nas wytyczenie ram wsparcia, nie tylko finansowego, ale również przyjaznej i prostej legislacji. Musimy mieć ramy dalszych działań i kierunków, tak byśmy razem szli tą ścieżką. Potrzebujemy transparentności i spójnych działań oraz realizacji celów zgodnie z założeniami" - wskazał Guibourgé-Czetwertyński.

MKiŚ zwróciło uwagę, że podczas klimatyczno-energetycznego szczytu w Madrycie odbyły się sesje z udziałem tylko ministrów i sesja otwarta z udziałem przedstawicieli rządów, przemysłu i społeczeństwa obywatelskiego, która była poświęcona przygotowaniu odpowiedzi na pytanie: Jak wspólnie dalej pracować nad sprawiedliwą transformacją energetyczną, aby utrzymać cel 1,5 stopnia Celsjusza.

"W trakcie sesji plenarnych ministrowie dyskutowali także nad efektywną dalszą współpracą na rzecz sprawiedliwej transformacji oraz możliwościami osiągnięcia globalnych celów w zakresie OZE. Tematem rozmów była też kontynuacja działań na rzecz efektywnej energetyki z uwzględnieniem krajowych uwarunkowań gospodarczych" - poinformowało ministerstwo.