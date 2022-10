Biznes i technologie

Wiceminister klimatu o handlu emisjami: To bat na polski przemysł

Data: 20-10-2022, 17:53

Polska nie jest beneficjentem europejskiego sytemu handlu-emisjami EU-ETS. To jest kara za gospodarkę zbyt bardzo emisyjną z punktu widzenia UE. To jest bat na polski przemysł, my z tym walczymy - podkreśliła w czwartek wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

