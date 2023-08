W najbliższym czasie zostanie przedstawiona strategia rozwoju lasów w Polsce - poinformował podczas środowej konferencji prasowej wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka.

"Myślę, że w najbliższym czasie przedstawimy (...) strategię rozwoju lasów, które będą wytyczały nowe kierunki właśnie tej działalności na kolejne 100 lat" - powiedział Siarka.

Wiceminister dodał, że obecnie Polska należy w Europie do czołówki pod względem liczby form ochrony na gruntach lasów państwowych. "To przecież Polska należy do czwórki krajów europejskich, gdzie te formy ochrony w 80 proc. (...) mieszczą się na gruntach lasów państwowych" - stwierdził wiceminister.

Edward Siarka zaznaczył, że rząd Zjednoczonej Prawicy będzie zawsze stał na straży takich wartości, jak dostęp Polaków do lasów i suwerenności polskiej własności.

Jak wskazał wiceminister, Lasy Państwowe z własnych środków finansują zakup gruntów, zwiększając powierzchnię lasów w Polsce. Wyjaśnił, że od 2016 roku z budżetu LP kupiono ponad 11 tys. ha, a tylko w ciągu ostatnich dwóch lat było to prawie 6 tys. ha.