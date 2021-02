Wiceminister kultury o podatku od reklam: zachęcamy do konsultacji

KO apeluje do Gowina, by zatrzymał podatek od reklam

"Założenia do projektu ustawy, która się precyzyjne nazywa o dodatkowych przychodach dla Narodowego Fundusz Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków i nowego funduszu dedykowanego kulturze, to są założenia, które podlegają prekonsultacji. To nie jest jeszcze gotowy projekt ustawy, precyzyjnie zapisany artykułami, do których moglibyśmy się odnosić. To są pewne rzucone pomysły" - tłumaczył w sobotę na antenie radia RMF FM Jarosław Sellin.

Wiceszef resortu kultury podczas rozmowy zachęcił do konsultacji, do debaty na temat założeń tej ustawy. "Zbieramy te wszystkie opinie, zbieramy te wszystkie informacje, uwagi i z tego dopiero wyrośnie precyzyjny projekt ustawy. Zachęcamy wszystkich, również środowiska polityczne do zgłaszania uwag do propozycji ministerstwa finansów. To jest właśnie czas na konsultacje i zgłaszanie uwag co utrzymać, z czego ewentualnie zrezygnować" - podkreślił.

"Ministerstwo Finansów zasygnalizowało, że chciałoby, by ta ustawa została przeprocedowana i uchwalona do połowy roku. Więc mamy dużo czasu. To są prekonsulacje dotyczące założeń, idei, pomysłu. Natomiast jak już będzie napisana ustawa na podstawie tych konsultacji, czyli konkretne artykuły to podlegać będzie dalszym konsultacjom, które są normalnie występujące przy przypadku projektów rządowych. Konsultacjom społecznym, konsultacjom parlamentarnym, obróbce parlamentarnej itd. Cały proces legislacyjny dopiero przed nami" - mówił.

Przekazał też, że ustawa o planowanym podatku od reklam jest propozycją ministerstwa finansów. "Ale bardzo ucieszyło nas to, że w samym ministerstwie finansów pomyślano, że jeśli te dochody z opłaty reklamowej mają iść na specjalne fundusze to pomyślano o trzech funduszach, w tym dwóch które są pod naszym zarządem - Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków i nowy fundusz dedykowany kulturze i dziedzictwu narodowemu, ale w obszarze mediów. Także to też jest ważne, że duża część tych ewentualnych przyszłych dochodów z tej opłaty będzie wracać do mediów" - powiedział.

Na pytanie czy projekt był konsultowany z koalicjantami ze Zjednoczonej Prawicy wiceminister kultury odpowiedział, że "na ogół założenia do nowych pomysłów legislacyjnych zgłaszają poszczególne ministerstwa". "Tak samo robią to ministerstwa, które są we władaniu Zbigniewa Ziobro, czy we władaniu Jarosława Gowina. To jest zupełnie naturalne. Ministerstwo finansów zgłosiło założenia do takiego projektu i zachęca do konsultacji. Nie tylko tych, którym ta ustawa jest dedykowana, czyli mediom, ale do konsultacji politycznej" - przekazał.

Z kolei na pytanie czy projekt wejdzie w życie w sytuacji, gdy sprzeciwia się jej Porozumienie stwierdził, że "tak bywało już w ramach Zjednoczonej Prawicy". "Pewne odrębne stanowiska wstępnie były przyjmowane, a potem w trakcie docierania szczegółów poszczególnych rozwiązań czy propozycji ustawowych jednak wspólnie godziliśmy się na te rozwiązania" - dodał.