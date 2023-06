Biznes i technologie

Wiceminister MF: inflacja w październiku może spaść poniżej 10 proc.

Autor: PAP

Data: 13-06-2023, 09:57

Jest szansa, że inflacja w październiku br. spadnie do poziomu jednocyfrowego - ocenił we wtorek wiceminister finansów Piotr Patkowski w Radiu Plus. Dodał, że waloryzacja programu 500 plus do 800 zł zwiększy o 0,1 pkt. proc. inflację - dodał.