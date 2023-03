– Polska jest ważnym producentem żywności oraz jej eksporterem. Ubiegły rok był niezmiernie trudny ze względu na pandemię koronawirusa, wojnę w Ukrainie i związany z tym wzrost cen nawozów oraz energii. Rola rolnictwa i eksportu żywności jest niezmiernie ważna dla bezpieczeństwa ekonomicznego rolników i polskiej wsi. Polski sektor rolno-spożywczy dostosowuje się z każdym rokiem do zmieniających się warunków w UE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi wiele działań na rzecz współpracy międzynarodowej – mówił Lech Kołakowski, wiceminister rolnictwa w trakcie X Jubileuszowego Kongresu Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego, który odbył się 15 marca w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Lech Kołakowski podkreślił, że mamy dodatnie saldo w eksporcie, a Polska jest krajem samowystarczalnym, jeśli chodzi o produkcję podstawowych produktów żywnościowych, takich, jak zboża, cukier, mleko czy mięso.

- Od roku 2004 notujemy siedmiokrotny wzrost eksportu polskiej żywności. Polska żywność znajduje nabywców na rynkach europejskich i światowych - łącznie w ponad 200 krajach. Największymi unijnymi odbiorcami naszej żywności są Niemcy, Holandia oraz Francja - mówił.

Dodał, że w ubiegłym roku odnotowaliśmy wzrost wartości eksportu do afrykańskich państw – m.in. do Algierii, Nigerii, RPA oraz Senegalu.

– Eksport polskiej żywności rośnie również do krajów Bliskiego Wschodu – do Turcji, Iraku, Arabii Saudyjskiej oraz do państw w Azji takich jak Chiny, Wietnam, Japonia, Hong-Kong, Korea i Singapur. W bieżącym roku będziemy kontynuować dialog z krajami Azji oraz Afryki – podkreślił Lech Kołakowski.