Wiceminister rolnictwa: suszy rolniczej możemy spodziewać się teraz co roku

"Spodziewać się można teraz suszy co roku, a nie jak wcześniej raz na 5 lat" - powiedział.



"Prawdopodobna wyższa temperatura, silne wiatry i mniej opadów to jest to, co nas czeka w najbliższych latach, oby nie dziesięcioleciach" - powiedział.



Pod koniec kwietnia Wody Polskie podały, że w marcu opady deszczu były najmniejsze od 30 lat. Wody wskazały, że ryzyko suszy rośnie.