Docierają do nas informacje, że być może Ukraina wycofa się z niepotrzebnej eskalacji wojny handlowej i nie wprowadzi embarga na polskie warzywa i polskie owoce. Byłoby to zgodne z interesem obu państw – powiedział w środę w Koninie (woj. wielkopolskie) wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski.

W poniedziałek władze w Kijowie poinformowały o złożeniu skargi do Światowej Organizacji Handlu (WTO) na Polskę, Węgry i Słowację w związku z przedłużeniem przez te kraje embarga na ukraińskie produkty rolne. We wtorek rzecznik WTO potwierdził w odpowiedzi na pytanie agencji Reutera, że wpłynęła skarga Ukrainy dotycząca zakazu importu żywności z tego kraju. Jak przekazał, z formalnego punktu widzenia jest to wniosek o konsultacje, a zatem pierwszy krok w postępowaniu prawnym.

We wtorek ukraiński wiceminister gospodarki i handlu Taras Kaczka w rozmowie z "Rzeczpospolitą" zasygnalizował, że w ciągu kilku następnych dni Ukraina wprowadzi embargo na polską cebulę, pomidory, kapustę i jabłka. W środę w RMF 24 Kaczka przekazał, że wprowadzenie ukraińskiego embarga to ostatni punkt planu działań i spodziewa się, że nie zostanie ono wprowadzone. Zapewnił, że pierwszym punktem planu Ukrainy jest znalezienie porozumienia z Polską.

Na środowej konferencji prasowej w Koninie (woj. wielkopolskie) do tych kwestii odniósł się wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski.

"Docierają do nas informacje z Ukrainy, że być może Ukraina wycofa się - co jest zgodne z interesem obu państw - z niepotrzebnej eskalacji wojny handlowej i nie wprowadzi embarga na polskie warzywa i polskie owoce, szczególnie jabłka do Ukrainy. To jest informacja dobra i ufamy, że te sprawy będą zawsze załatwiane między Polską a Ukrainą w bilateralnym dialogu" - powiedział wiceszef MRiRW.

Dodał, że ufa również i apeluje, by Ukraina wycofała się ze skargi do Światowej Organizacji Handlu. Jak podkreślił, "my jesteśmy przygotowani na wygranie arbitrażu, bo mamy w tym doświadczenie - potrafiliśmy wygrać 6 mld zł od rosyjskiego Gazpromu; ale chodzi o to żeby dzisiaj skupiać się przede wszystkim na realnej pomocy, a Polska - o czym powiedział pan prezydent RP w Stanach Zjednoczonych - w sposób skuteczny pomaga Ukrainie".

Kowalski zaznaczył, że ostatnie miesiące pokazały, że "ten model wybrany przez Polskę od kwietnia, kiedy solidarnościowe korytarze ze strony Unii Europejskiej nie zadziałały przez ostatni rok, a więc ochrona polskiego rynku zbóż i rzepaku i wzmocnienie tranzytu działa. Tranzyt wzrósł ponad dwukrotnie" - przypomniał.

"Ufamy, że jeszcze dzisiaj (będzie) twarde stanowisko Ukrainy, wycofanie się ze sporu z Polską, żadnego embargo i wycofanie przede wszystkim skargi do WTO - dlatego, że Polska nie cofnie się nawet o milimetr" - zadeklarował wiceminister rolnictwa.

"Będziemy twardo bronić polskich rolników, dlatego że bronimy przede wszystkim bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Nie doprowadzimy do destabilizacji decyzją Unii Europejskiej, szczególnie Ursuli von der Leyen z Europejskiej Partii Ludowej Donalda Tuska, Władysława Kosiniaka-Kamysza" - oświadczył Janusz Kowalski.