Wiceminister Sarnowski: zmiany w estońskim CIT zwiększył koszty jego wdrożenia do 5,6 mld zł w 2021 r.

Ministerstwo Finansów szacuje, że po zmianach do projektu dotyczącego wprowadzenia estońskiego CIT-u, koszt wdrożenia tego rozwiązania dla budżetu wzrośnie do około 5,6 mld zł w roku 2021 - poinformował we wtorek dziennikarzy wiceminister finansów Jan Sarnowski.