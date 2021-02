Wiceminister Semeniuk o otwieraniu gospodarki: jesteśmy gotowi z protokołami na wypadek regionalizacji

Jesteśmy gotowi z protokołami bezpieczeństwa; mam nadzieję, że przy wyborze wariantu regionalizacji do uwalniania gospodarki zostaną wprowadzone - mówiła we wtorek wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk. Zastrzegła, że to jeden z możliwych scenariuszy.