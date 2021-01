Wiceminister Semeniuk: ponad 40 tys. firm złożyło wnioski w ramach tarczy branżowej

Jak mówiła wiceszefowa MRPiT na antenie TVP Info, ruszyły bezpłatne szkolenia on-line dla przedsiębiorców, by mogli zdobywać informacje kiedy, jak, w jakim zakresie będą mogli z tej pomocy korzystać.

Odnosząc się do pomocy z tarczy branżowej i tarczy finansowej PFR 2.0 Semeniuk wskazała, że "na ten moment" na kontach przedsiębiorców są 172 mld zł. "Z czego ponad 30 proc. było kierowane dla handlu, ponad 20 proc. z tych środków finansowych dla przemysłu i ok. 15 proc. dla sektora budowlanego" - wymieniła.

"Z niektórych instrumentów tarczy branżowej korzysta już i złożyło wnioski ponad 40 tys. przedsiębiorców" - powiedziała Semeniuk. Według niej oznacza to, że te "instrumenty i narzędzia zostały dobrze dostosowane i dopasowane do potrzeb przedsiębiorców".

Semeniuk przypomniała, że przedsiębiorcy korzystają z tarczy branżowej od 19 grudnia 2020 r. "To ok. 4 mld zł i ok. 40 kodów PKD związanych ze spadkiem obrotów gospodarczych" - podkreśliła.

Tarcza branżowa to pakiet pomocowy dla przedsiębiorców z najbardziej zagrożonych z powodu pandemii sektorów - m.in. gastronomicznego, turystycznego, sprzedaży detalicznej. W jej ramach można skorzystać ze zwolnienia z ZUS, dodatkowego świadczenia postojowego, tzw. małej dotacji do 5 tys. zł, czy dofinansowania miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na poziomie 2 tys. zł w przeliczeniu na cały etat - zarówno dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i ozusowanego zlecenia. Przewidziano też rekompensaty dla gmin w związku z utraconymi dochodami z tytułu opłaty targowej.

Tzw. tarczę finansową PFR 2.0 rząd ogłosił jesienią 2020 r. Program o wartości do 35 mld zł jest kontynuacją, z pewnymi modyfikacjami, programów dla dużych firm, mikrofirm oraz sektora MŚP ogłoszonych podczas pierwszej fali pandemii. Jego głównym celem jest pomoc przedsiębiorcom w utrzymaniu płynności i stabilności finansowej poprzez udostępnianie im finansowania na preferencyjnych warunkach, a także ochrona miejsc pracy. Wnioski o wsparcie będzie można składać w 18 bankach za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Subwencje będą wypłacane od 15 stycznia do 28 lutego.