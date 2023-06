W 2022 roku Skarb Państwa udzielił gwarancji i poręczeń na ok. 82 mld zł - poinformował w środę w Sejmie wiceminister finansów Sebastian Skuza. Dodał, że stanowią one instrument przeciwdziałania negatywnym skutkom m.in. pandemii czy wojny na Ukrainie i nie są zagrożeniem dla finansów publicznych.

Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, wiceszef resortu finansów przedstawił informację o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2022 roku przez Skarb Państwa. Wskazał, że jest to ok. 82 mld zł i zostały one udzielone m.in. na kredyty BGK, emisję obligacji Krajowego Funduszu Drogowego, czy realizację zadań wynikających z programu rozwoju Sił Zbrojnych, ustanawianego przez Ministra Obrony Narodowej.

"Gwarancje te stanowią instrument przeciwdziałania negatywnym skutkom m.in. pandemii czy wojny na Ukrainie i nie są zagrożeniem dla finansów publicznych" - powiedział. Mówił, że jeśli podmiot, któremu udzielono gwarancji spłaca swoje zobowiązanie, to ich łączna kwota spada. "W 2021 i 2022 roku nie było kwot, które weszły w obsługę długu, czyli, że gwarancje stały się wymagalne. Takie ryzyko jest na poziomie niskim" - podkreślił.

Z informacji resortu finansów wynika, że potencjalne, niewymagalne zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2022 roku wyniosły łącznie 432 769 400 452 zł. Wskazano, że np. gwarancjami Skarbu Państwa na kwotę 13 089 986 943 zł zostały objęte zobowiązania BGK wynikające z obligacji wyemitowanych na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Z kolei na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy gwarancjami SP zostały objęte zobowiązania BGK wynikające z obligacji wyemitowanych na rzecz Funduszu Pomocy (8 643 194 000 zł), a na podstawie ustawy o ochronie odbiorców paliw gazowych gwarancjami SP objęto zobowiązania Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa na kwotę 15 000 000 000 zł.

Na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła, gwarancjami Skarbu Państwa na łączną kwotę 9 630 000 000 zostały objęte zobowiązania: PGE Paliwa, PGE S.A i Węglokoksu.

Podano, że na podstawie ustawy o obronie Ojczyzny gwarancjami Skarbu Państwa na łączną kwotę 24 933 712 115,32 zł zostały objęte zobowiązania BGK zaciągnięte na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.