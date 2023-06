Dzisiaj zmieniliśmy ustawę okołobudżetową, aby przekazać dodatkowe 14 mld zł dla jednostek samorządu terytorialnego; spodziewamy się, że trafią do samorządów jesienią tego roku – zapowiedział w piątek w Lublinie wiceminister finansów Artur Soboń.

Wiceminister Soboń podczas piątkowego briefingu prasowego w Lublinie poinformował, że rząd zmienił ustawę okołobudżetową, aby przekazać większe środki jednostkom samorządu terytorialnego. "W praktyce oznacza to 14 mld zł więcej, z czego miliard to jest subwencja oświatowa" - dodał.

"13 mld zł to są środki, które pozwolą samorządom realizować i wydatki bieżące i wydatki majątkowe" - powiedział wiceminister. "To są pieniądze, które trafią do samorządów już po przyjęciu ustawy przez parlament i podpisaniu przez pana prezydenta. Spodziewamy się, że to będzie jesień tego roku" - uzupełnił.

Mówiąc o podziale pieniędzy wiceminister poinformował, że 7,5 mld zł jest związane z dochodami z PIT, 3,5 mld zł - ze średnią zamożnością poszczególnych gmin, powiatów i województw, a 2 mld zł uzależniono od wysokości realizowanych inwestycji na przestrzeni ostatnich 3 lat. "Te gminy są promowane, które realizowały wyższe wydatki majątkowe" - wyjaśnił Soboń.

Na Lubelszczyźnie - wskazał - samorządy gminne, powiatowe i województwo otrzymają w tym roku na realizację swoich celów dodatkowe 806 mln zł. Jak dodał, najwięcej środków trafi do gmin (ponad 509 mln zł). Mówiąc o wsparciu dla największych miast wymienił Lublin (79 mln zł), Zamość (40 mln zł), Chełm (36 mln zł), Puławy (blisko 16 mln zł), Świdnik (11,5 mln). Powiaty otrzymają 94 mln zł, a województwo lubelskie - 16,7 mln zł - wyjaśnił.

Wiceminister zapewnił samorządy województwa lubelskiego, że mogą planować te środki w swoich budżetach i realizować swoje zadania.

"To jest kolejny rok, w którym przekazujemy samorządom dodatkowe środki. Dwa lata temu było to 8 mld zł plus 4 mld zł na inwestycje w sieci sanitarno-wodociągowe. W roku ubiegłym było to 13,7 mld zł. W roku bieżącym to jest dodatkowo 14 mld zł" - przypomniał wiceminister dodając, że dodatkowe środki pozwalają "na utrzymanie dobrej kondycji finansowej samorządów i rekordowych wydatków inwestycyjnych". "Także przy wsparciu z naszych programów, które służą realizacji inwestycji lokalnych" - dodał.

Jak wskazał, samorządy inwestują w ostatnich latach rekordowe środki. Jako przykład podał 2022 r., w którym samorządy zainwestowały w Polsce 65 mld zł. To o jedną czwartą więcej - dodał - niż jeszcze 2-3 lata wcześniej.

Zdaniem Sobonia środki są inwestowane z korzyścią dla mieszkańców. Stwierdził, że rozwiązania były konsultowane z jednostkami samorządu terytorialnego i są przez nie oczekiwane.

"Powodujemy, że samorządy mają rekordowe wydatki inwestycyjne, mają nadwyżkę budżetową. Najbardziej korzystają te najmniej zamożne jednostki samorządu terytorialnego" - powiedział Soboń.

Zapowiedział, że rząd będzie kontynuował "wszystkie programy, które realizuje" i jako przykłady wskazał: Program Inwestycji Strategicznych, program Inwestycji Lokalnych i Funduszu Dróg Samorządowych. "Jeśli będziemy mogli kontynuować to co rozpoczęliśmy w 2015 r. - czyli rządy PiS - te programy będą na stałe w kolejnych latach i samorządy będą mogły z tych programów korzystać" - dodał.

Zapowiedział, że w najbliższych tygodniach - jako poseł ziemi lubelskiej i wiceminister finansów - odwiedzi wszystkie powiaty, żeby zobaczyć jak samorządy wydają środki i jakie mają plany. Jak wyjaśnił, chodzi o to, żeby "wszystko odbywało się w dialogu, w porozumieniu, we współpracy z samorządami".

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w piątek, że rząd przyjął projekt nowelizacji budżetu na br., który wynika m.in. z porozumienia z "Solidarnością". Szefowa resortu finansów Magdalena Rzeczkowska przekazała, że wydatki tegorocznego budżetu wzrosną o 20,8 mld zł, a deficyt o 24 mld zł.