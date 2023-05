Każde z 6,5 mln dzieci w Polsce otrzyma miesięcznie 800 zł - powiedział w poniedziałek wiceminister finansów Artur Soboń nawiązując do zapowiedzi podniesienia kwoty świadczenia wychowawczego "500 plus" od przyszłego roku.

Wiceminister Soboń podczas konferencji prasowej #KonkretyPiS w Lublinie przedstawił propozycje programowe, które jego ugrupowanie będzie realizować. Jako przykład wskazał program "500 plus" i jego kontynuację w wyższej kwocie. "Program, w którym każde z 6,5 mln dzieci w Polsce otrzyma miesięcznie 800 zł" - zaznaczył.

Wymienił także program bezpłatnych leków i jego rozszerzenie oraz zapowiedział likwidację płatnych odcinków dróg krajowych i autostrad. "To wszystko zrealizujemy. Na to wszystko mamy zabezpieczone środki budżetowe" - stwierdził.

Wiceminister krytycznie odniósł się do propozycji "drugiej strony", która - jego zdaniem - "próbuje Polakom powiedzieć, że oni by robili to samo, a nawet szybciej". Soboń nazwał te działania "mistyfikacją".

"Gdyby dzisiaj rządziła PO - a rządziłaby pewnie tak jak w latach 2008-2015 - nie byłoby środków nie tylko na dodatkowe świadczenia, programy czy waloryzację programu 500 plus, ale nie byłoby w ogóle żadnego programu 500 plus, bo nie byłoby na to pieniędzy" - powiedział.

Zdaniem Sobonia, gdyby dzisiaj rządziła PO to z powodu luki vatowskiej w budżecie państwa byłoby dzisiaj mniej o 50 mld zł. Przypomniał, że w latach 2008-2015 wzrost wpływów z CIT wynosił 0,7 mld zł, a w latach 2015-2023 - 62 mld zł. Natomiast - dodał - proponowany przez PO wzrost kwoty wolnej do 60 tys. zł oznacza 30 mld zł mniej dla budżetu państwa.

"W sumie mielibyśmy w budżecie katastrofę, a nie debatę o tym, jakie dobre dla Polaków rozwiązania wprowadzić w roku przyszłym i w kolejnych latach, aby w tym czasie wspierać przede wszystkim polską rodzinę, bo to jest nasza główna agenda" - stwierdził.

Jak podał, klin podatkowy dla rodziny jest dzisiaj w Polsce najniższy w UE spośród państw OECD i w stosunku do 2015 r. spadł o 22 punkty procentowe. "Dzisiaj rodzina jest w centrum polskiej polityki i tak pozostanie, jeśli będziemy mogli kontynuować naszą agendę polityczną" - dodał wiceminister Soboń.

Uczestniczący w konferencji poseł PiS Sylwester Tułajew poinformował, że rocznie mieszkańcy Lublina otrzymują z programu 500 plus w sumie 355 mln zł. "Pokazaliśmy przez te 8 lat, że zależy nam na rodzinie i polityka prorodzinna jest skutecznie prowadzona" - zaznaczył dodając, że "500 plus" jest "inwestycją w rodziny i młode pokolenie".

Przypomniał, że w ciągu kadencji PiS zwiększyło kwotę wolną od podatku z 3091 zł do 30 tys. zł. "Dotrzymujemy słowa i z tej drogi wsparcia polskich rodzin, seniorów, wiarygodności w polityce z całą pewnością nie zejdziemy" - zastrzegł Tułajew.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka podczas konferencji wskazał, że w latach 2019-2023 samorządy z województwa lubelskiego otrzymały z rządowych programów 6,5 mld zł, natomiast w latach 2011-2015 było to zaledwie kilkaset milionów.

Wiceminister Soboń uzupełnił, że oprócz środków na inwestycje rząd przeznaczył 13,7 mld zł na wydatki bieżące. Dodał, że samorządy mają nadwyżkę i są w dobrej sytuacji finansowej.

Ponad tydzień temu podczas konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że od przyszłego roku świadczenie wychowawcze "500 plus" zostanie podniesione do 800 zł; od nowego roku wprowadzone mają zostać bezpłatne leki dla osób 65+ oraz dzieci i młodzieży do 18. roku życia; jak najszybciej zniesione mają być opłaty za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na prywatnych.

W ubiegłym tygodniu Klub Koalicji Obywatelskiej złożył w Sejmie projekt ustawy przewidującej waloryzację świadczenia "500 plus" do 800 złotych od 1 czerwca br.