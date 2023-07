Propozycja Platformy Obywatelskiej podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 mld zł oznaczałaby zmniejszenie wydatków publicznych o 45 mld zł - poinformował podczas poniedziałkowej konferencji prasowej wiceminister finansów Artur Soboń.

Dodał, że takie rozwiązanie byłoby korzystne głównie dla osób, które zarabiają najwięcej.

"Otóż 60 tys. zł kwoty wolnej to jest 70 proc. wszystkich przywilejów dla 30 proc. podatników. Dla pozostałych jest odwrotnie. (...) Takie rozwiązanie blokuje inwestycje samorządowe, oznacza to w sumie 45 mld zł mniej w wydatkach publicznych, a korzysta z tego głównie najbardziej zamożny podatnik" - powiedział Soboń.

Wskazał, że 60 tys. złoty kwoty wolnej od podatku, dla samych samorządów oznaczałoby 15 mld zł ubytku.

"Oczywiście jest to czymś nie do zaakceptowania w dzisiejszej sytuacji samorządów, które mają wyjątkowe wydatki inwestycyjne. Za ten rok będzie to 115 mld zł" - podkreślił.

Wiceminister przypomniał, że obecnie dzięki możliwość wspólnego rozliczania się małżonków ma dwukrotną kwotę wolną, a korzysta z tego ponad 4 mln małżeństw.

Wiceminister poinformował też, że obecnie kwota wolna od podatku dla osoby samotnie wychowującej dzieci wynosi 60 tys. zł, a jeśli osoba taka jest wdowcem, to renta dziecka nie jest poddana składce zdrowotnej, ale stanowi kolejny przychów, dla którego kwota wolna to 30 tys. zł, co w sumie daje kwotę wolną w wysokości 90 tys. zł.

"Krótko mówiąc, takie osoby dzisiaj w Polsce podatków nie płacą, albo niemal nie płacą, bo te przywileje dla osób samotnych są bardzo wysokie i korzysta z nich 564 tys. osób samotnie wychowujących dzieci" - dodał.

Jak wskazał Soboń, propozycje PO, to powrót do rozwiązań, które za rządów tej partii miały miejsce, czyli do wysokich stawek podatkowych, niskich dochodów, wysokiej szarej strefy, częstych kontroli podatkowych i papierowego PIT-u.

Wiceminister przypomniał też, że według metodologii OECD, porównując lat aa 2015 i 2020, we wszystkich grupach podatników obciążenie klinem podatkowym, czyli całością, zarówno podatków, jak i składek spadło, a najbardziej ma rzecz rodziny, bo o 22 pkt. proc.

Soboń powiedział ponadto, że Platforma Obywatelska obecnie kojarzy się obecnie z pięcioma cechami w podatkach: wysokimi stawkami podatkowymi, niskimi dochodami, częstymi kontrolami, wysoką szarą strefą i papierowym PIT-em.

Wskazał, że w czasie rządów PiS obniżony został PIT i CIT. Średnia stawka PIT to 8,47 proc., CIT 16,76 proc., a średnio ważona VAT 16,85. W czasie rządów PiS podwojone zostały dochody budżetowe, budżet został uszczelniony, ukrócona została luka VAT.

Dodał, że o ile za czasów PO było około 150 tys. kontroli podatkowych rocznie, to w ubiegłym roku było 22 tys. kontroli, m.in dlatego, że wprowadzono rozwiązania związane z cyfryzacją systemu. Powiedział też, że obecnie praktycznie nie istnieje szara strefa, a wprowadzenie elektronicznej wersji PIT spowodował, że wypełnienie zeznania jest bardzo proste, a zwrot podatków następuje bardzo szybko.

PO uruchomiła stronę internetową www.obnizymypodatki.info, na której można wyliczyć, ile można by zyskać w wyniku postulowanego przez tę partię podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. Propozycję podniesienia kwoty wolnej przedstawił w maju podczas spotkania w Krakowie lider PO Donald Tusk. Później klub Koalicji Obywatelskiej złożył w Sejmie projekt ustawy w tej sprawie.

Na uruchomionej przez PO stronie znalazły się także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, m.in. dotyczące dochodów emerytów, rozliczania się wspólnie z małżonkiem, czy korzystania z ulgi na dzieci.